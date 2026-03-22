Πρόκειται για έναν από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα Ζαγοροχώρια. Χτισμένο σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στις πλαγιές της Τύμφης, το Δίλοφο προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που μοιάζει με ταξίδι στον χρόνο, αφού εδώ η κλασική ηπειρώτικη αρχιτεκτονική παραμένει αναλλοίωτη.

Το πανέμορφο χωριό του Κεντρικού Ζαγορίου πολύ συχνά το αποκαλούν και «πέτρινο στολίδι», και όχι τυχαία. Πάνω από αυτό κυριαρχεί μια απόκοσμη ηρεμία, καθώς τα αυτοκίνητα δεν επιτρέπονται σε αυτό, ενώ σε συνδυασμό με τις φυσικές ομορφιές που το περιβάλλουν δημιουργείται ένα μοναδικό σκηνικό.

Το Δίλοφο ξεχωρίζει και για την αρχιτεκτονική του, με τα πέτρινα καλντερίμια και τα εντυπωσιακά, καλοδιατηρημένα αρχοντικά, ενώ έχει ανακηρυχθεί και ως παραδοσιακός οικισμός, αποτελώντας δείγμα εξαιρετικής ζαγορίτικης αρχιτεκτονικής. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο χωριό δεν επιτρέπεται, γι’ αυτό και υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο πάρκινγκ στην είσοδό του, όπου οι επισκέπτες αφήνουν τα οχήματά τους.

Τα λιθόστρωτα καλντερίμια και τα εντυπωσιακά αρχοντικά, χτισμένα με την παραδοσιακή, τοπική αρχιτεκτονική και αριστοτεχνικά πελεκημένες πέτρες, δημιουργούν την οικιστική εικόνα του χωριού, ενώ λίγο μετά την είσοδο σε αυτό θα συναντήσετε ένα εντυπωσιακό κτίριο, που δεν είναι άλλο από το αρχοντικό του Λουμίδη.

Δείτε τις φωτογραφίες