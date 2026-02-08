Πόσο «ακατάστατο» επιτρέπεται τελικά να αφήσετε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου όταν φεύγετε; Η απάντηση δεν κρύβεται σε αυστηρούς κανόνες, αλλά στην κοινή λογική και -κυρίως- στον σεβασμό προς τους ανθρώπους που θα μπουν μετά από εσάς για να το καθαρίσουν.

Ειδικοί στα συγκεκριμένα θέματα συμφωνούν πως, παρότι η υπηρεσία καθαρισμού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της διαμονής σε ένα ξενοδοχείο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι επισκέπτες δεν έχουν καμία ευθύνη.

Η Diane Gottsman, ειδική εθιμοτυπίας και ιδρύτρια του Protocol School of Texas, επισημαίνει στο Travel + Leisure ότι το προσωπικό καθαριότητας είναι πάντα πρόθυμο να κάνει τη δουλειά του, όμως η ευγένεια ξεκινά από μικρές, απλές κινήσεις. Δεν χρειάζεται να στρώσετε το κρεβάτι με σχολαστικότητα ή να διπλώσετε τις πετσέτες -αν το κάνετε, μπράβο σας, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην δυσκολεύετε άσκοπα τη διαδικασία καθαρισμού.

Ένα καλό πρώτο βήμα είναι να ορίσετε «ζώνες» για τα προσωπικά σας αντικείμενα. Τα ρούχα καλύτερα μέσα στη βαλίτσα και όχι απλωμένα στο κρεβάτι, τα παπούτσια μαζεμένα σε μια γωνία και οι χρησιμοποιημένες πετσέτες συγκεντρωμένες στο μπάνιο. Έτσι, το προσωπικό δεν θα χρειαστεί να μετακινεί αντικείμενα για να καθαρίσει σωστά.

Αν ταξιδεύετε με κατοικίδιο, ο κανόνας είναι ξεκάθαρος: καθαρίζετε άμεσα τυχόν ατυχήματα και πετάτε τα απορρίμματα πάντα. Το ίδιο ισχύει και για τα σκουπίδια σας· ένα δωμάτιο γεμάτο άδεια ποτήρια, συσκευασίες φαγητού ή χαρτιά δεν είναι εικόνα φιλοξενίας, ακόμη κι αν πρόκειται για ξενοδοχείο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι πετσέτες και τα μπουρνούζια. Μην τα αφήνετε βρεγμένα πάνω σε έπιπλα ή χαλιά και, φυσικά, μην τα χρησιμοποιείτε για ντεμακιγιάζ ή ως… χαρτομάντιλα. Αν κάτι σπάσει, μαζέψτε τα κομμάτια για να μην τραυματιστεί κανείς.

Τέλος, αν μετακινήσατε έπιπλα ή αντικείμενα για πρακτικούς λόγους, προσπαθήστε να τα επαναφέρετε στη θέση τους πριν το check out. Όπως συνοψίζει η Myka Meier, ειδικός σύγχρονης εθιμοτυπίας, το ζητούμενο είναι απλό: να αφήνετε το δωμάτιο περίπου όπως το βρήκατε.