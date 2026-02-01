Το αποκαλούν το «χωριό των καλλιτεχνών», καθώς εδώ διατηρούν τις εξοχικές τους κατοικίες αρκετοί καλλιτέχνες, ενώ δεν ήταν λίγοι και οι ποιητές, οι συγγραφείς και οι άνθρωποι των γραμμάτων που βρήκαν σε αυτό το μέρος το καταφύγιο τους.

Ο λόγος για το Μεταξοχώρι, το οποίο απλώνεται σε υψόμετρο 300 μέτρων, ενώ απέχει από τη Λάρισα μόλις περίπου μισή ώρα. Πολλοί λένε πως είναι το ωραιότερο χωριό του Κισσάβου, και δεν έχουν άδικο.

Διατηρητέα αρχοντόσπιτα που μαρτυρούν τα μεγαλεία που έζησε το χωριό κατά την εποχή της ακμής του χάρη στην εκτροφή μεταξοσκώληκα, λιθόστρωτα σοκάκια, εικόνες χαλάρωσης στην πλατεία με τον χαρακτηριστικό πλάτανο, ανανεωτικές πεζοπορίες και βόλτες στη φύση, γνωριμία με τοπικές γεύσεις και ανόθευτη σπιτική φιλοξενία στα όσα διακρίνουν όσοι επισκέπτονται ξανά και ξανά το χωριό.

Σε κοντινή απόσταση από το Μεταξοχώρι βρίσκεται και το χωριό της Αγιάς, με πολλά και αξιόλογα βυζαντινά και θρησκευτικά μνημεία, όπως άλλωστε και όλη η περιοχή.

Με ορμητήριο το γραφικό και ήσυχο Μεταξοχώρι μπορείτε να ανακαλύψετε τις ομορφιές του Κισσάβου, μέσω πεζοποριών ή δραστηριοτήτων.