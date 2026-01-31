Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ισπανίας, η οποία σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία συνδέεται με τον Ηρακλή. Ο λόγος για το Κάντιθ, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Σεβίλλης και Γιβραλτάρ.

Σήμα κατατεθέν της πόλης της Ανδαλουσίας είναι το καρναβάλι της, το οποίο θεωρείται, αν όχι το μεγαλύτερο, σίγουρα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια της Ισπανίας. Χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και έχει επηρεαστεί από το καρναβάλι της Βενετίας.

Ωστόσο, πέρα από το καρναβάλι του, στο Κάντιθ αξίζει να επισκεφθείτε την Πύλη της Γης, που χωρίζει την Παλιά Πόλη από το υπόλοιπο τμήμα της, τη μπαρόκ εκκλησία Oratorio de San Felipe Neri και τα οχυρά του Σαν Σεμπαστιάν και της Σάντα Καταλίνα, χτισμένα κατά τον 8ο αιώνα π.Χ.

Στην Παλιά Πόλη θα δείτε από κοντά τα όμορφα κάστρα, καθώς και τη θέα με το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας να περικυκλώνει την πόλη. Θα περιηγηθείτε στο αρχαίο ρωμαϊκό εργοστάσιο αλατιού, το παρεκκλήσι του Αγίου Σπηλαίου, το ρωμαϊκό θέατρο και τον ναό του Αγίου Δομίνικου. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τη θέα με τα πολύχρωμα κτίρια της πόλης, όπως τον κίτρινο καθεδρικό ναό της και να περπατήσετε στα στενά πέτρινα σοκάκια και τα καταπράσινα πάρκα με τα σιντριβάνια.

Ο μύθος του Ηρακλή

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, στο Κάντιθ ο Ηρακλής πραγματοποίησε τον 10ο άθλο του, όταν ο Ευρυσθέας τον διέταξε να φέρει τα κόκκινα βόδια του Γηρυόνη. Ο Ηρακλής νίκησε τον γίγαντα με τα τρία σώματα που ζούσε στο νησί Ερύθεια (ταυτίζεται με το αρχαίο Κάντιθ) και τον σκύλο του, Όρθρο, ολοκληρώνοντας τον άθλο.

Μάλιστα, στο Κάντιθ υπήρχε ο περίφημος Ναός του Ηρακλή Γαδειτανού, ένας από τους σημαντικότερους της αρχαιότητας. Εκεί λέγεται ότι φυλάσσονταν οι στάχτες του και τον είχαν επισκεφθεί προσωπικότητες όπως ο Ιούλιος Καίσαρας και ο Αννίβας. Ο Ηρακλής παραμένει σύμβολο της περιοχής μέχρι σήμερα, εμφανιζόμενος στο εθνόσημο της Ανδαλουσίας και του Κάντιθ, ανάμεσα στις δύο στήλες.

