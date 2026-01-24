Το Λάτσιο στην Ιταλία κρύβει πολλά «μυστικά» σημεία που αξίζει να ανακαλύψουν οι ταξιδιώτες. Ένα από αυτά είναι και η λίμνη Turano. Οι επισκέπτες δεν έχουν ιδέα ότι πολύ κοντά στη Ρώμη, βρίσκεται ένα ονειρικό μέρος με απίστευτη θέα και ιστορία.

Όταν ο Μπενίτο Μουσολίνι διέταξε την κατασκευή αυτής της τεχνητής λίμνης τη δεκαετία του 1930 για να τροφοδοτεί με νερό τα κοντινά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, το τελευταίο πράγμα που περίμενε ήταν να μετατραπεί σε καταφύγιο αναζωογόνησης για ανθρώπους που λαχταρούσαν ανοιχτούς χώρους.

Η περιοχή φιλοξενούσε κάποτε την αρχαία φυλή των Fallisci, προτού εξαλειφθούν από τους Ρωμαίους. Σήμερα, στη λίμνη Turano θα γίνετε μάρτυρες ενός υπέροχου σκηνικού. Αγελάδες και πρόβατα που κυκλοφορούν ελεύθερα υποδέχονται τους επισκέπτες κατά μήκος ενός δρόμου που είναι χαραγμένος μέσα σε ένα βαθύ δάσος και οδηγεί στη λίμνη.

Η Turano είναι γεμάτη με γιγάντιους κυπρίνους που προσελκύουν ψαράδες από όλη την Ιταλία για διαγωνισμούς ψαρέματος. Δύο γραφικές πόλεις με πέτρινα σπίτια και πανοραμικά μπαλκόνια με θέα στη λίμνη, το μεσαιωνικό Castel di Tora στην κορυφή του βράχου και το ακόμη πιο αρχαίο Colle di Tora, βρίσκονται ακριβώς στην ακτογραμμή. Υπάρχει, επίσης, μία χερσόνησος που προεξέχει μέσα στη λίμνη, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται ένα παλιό μοναστήρι.

