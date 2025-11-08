Η Βέρνη, η πρωτεύουσα της Ελβετίας, θα λέγαμε πως δεν είναι από τους προορισμούς που έχεις ψηλά στις επιλογές για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ωστόσο, είναι ένας προορισμός που αξίζει την προσοχή σου, καθώς έχεις πολλά να δεις και να κάνεις σε αυτήν.

Με τα μεσαιωνικά κτίρια, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις μαγευτικές Άλπεις στον ορίζοντα, η Βέρνη δεν αφήνει ασυγκίνητο τον ταξιδιώτη, ειδικά το φθινόπωρο που της πάει πολύ. Είναι χτισμένη στο κέντρο της Ελβετίας και τη διατρέχει ο ποταμός Άαρ, παραπόταμος του Ρήνου. Ιδρύθηκε το 1191 από τον Δούκα Μπέρτολντ, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, της έδωσε το όνομά της από μια αρκούδα που σκότωσε ο ίδιος στην περιοχή, καθώς Bär είναι η αρκούδα στα γερμανικά.

Η καλοδιατηρημένη παλιά πόλη μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής με τη θέα των σπιτιών με τις κόκκινες οροφές έχει ανακηρυχθεί ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τον Πύργο του Ρολογιού, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Το περίτεχνο αστρονομικό ρολόι του 13ου αιώνα, με τις μορφές που κινούνται στην αλλαγή της ώρας, κατασκευάστηκε το 1530 και χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο ρολόι της πόλης.

Δεξιά και αριστερά υψώνονται παραδοσιακά κτίρια, προσεγμένα ως και την παραμικρή τους λεπτομέρεια, με τα παράθυρά τους γεμάτα από λουλούδια να συνθέτουν ένα μαγευτικό, μεσαιωνικό σκηνικό. Το πάρκο με τις Αρκούδες αποτελεί έναν παράδεισο για παιδιά και μεγάλους, που έχουν την ευκαιρία να δουν από απόσταση αναπνοής τα ζώα. Ο καθεδρικός ναός της πόλης (Münster) αποτελεί ένα αριστούργημα γοτθικού ρυθμού και είναι και ο ψηλότερος ναός της χώρας.

Δείτε τις φωτογραφίες