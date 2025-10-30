Αποτέλεσε έμπνευση για τον νομπελίστα Κολομβιανό συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, για το αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, «Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας». Και παρόλο που στο μυθιστόρημα η πόλη παραμένει ανώνυμη, αυτή δεν είναι άλλη από την Καρταχένα, την «πολύχρωμη βασίλισσα» της Κολομβίας, όπως την αποκαλούν.

Ένας από τους ωραιότερους προορισμούς και ο πιο δημοφιλής της χώρας, η Καρταχένα με την ξεχωριστή γοητεία της, την αποικιακή αρχιτεκτονική και τα ρομαντικά ηλιοβασιλέματα με θέα τη θάλασσα της Καραϊβικής, υπόσχεται πως σε αυτήν θα βιώσετε μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως η παραθαλάσσια πόλη της Κολομβίας θεωρείται από τους must προορισμούς παγκοσμίως για ένα γαμήλιο ταξίδι.

Συνδυάζει χρωματιστούς τοίχους και ανθισμένα λουλούδια στην πεζοδρομημένη παλιά πόλη και εντυπωσιακούς ουρανοξύστες στην περιοχή Boca Grande, που έρχονται σε μια αρμονική αντίθεση. Επίσης, αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco, ενώ χωρίζεται σε τρεις γειτονιές, το ιστορικό κέντρο με πλατείες και εκκλησίες, το Σαν Ντιέγκο με τα χρωματιστά σπιτάκια και τη Γκετσεμάνι με τα graffiti και τους εναλλακτικούς καλλιτέχνες. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Καστίγιο Σαν Φελίπε, το οχυρό που έχτισαν οι Ισπανοί τον 17ο αιώνα και το μαγκρόβιο δάσος Λα Σιενέγα.

