Το Μαυροβούνιο θα λέγαμε πως δεν είναι από τους προορισμούς εκείνους που έχεις στο μυαλό σου για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Είναι για τους περισσότερους ένας τόπος ανεξερεύνητος που αξίζει κανείς να ανακαλύψει, καθώς έχει μέρη πανέμορφα.

Ένα από αυτά τα μέρη είναι και το Κότορ, το οποίο με τα πετρόκτιστα κτίρια, τα τυρκουάζ νερά και την παρθένα γοητεία του αποτελεί αναμφισβήτητα την πιο όμορφη πόλη του Μαυροβουνίου και την πιο διάσημη.

Το Κότορ είναι χτισμένο στον εντυπωσιακό κόλπο της Μπόκα Κότορσκα και ξεχωρίζει για τις δαντελωτές ακτές και τα επιβλητικά μεσαιωνικά τείχη. Παραδοσιακά καλντερίμια, ενετικά παλάτια και παραμυθένια ατμόσφαιρα συνθέτουν την παλιά πόλη, η οποία έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Περιβάλλεται από δαιδαλώδη τείχη και έχει τρεις εισόδους, την κεντρική Πύλη της Θάλασσας, τη βόρεια Πύλη του Ποταμού και τη νότια Πύλη Gurdic.

Για να θαυμάσει κανείς τη θέα από το κάστρο, θα πρέπει να ανέβει 1.350 σκαλοπάτια και να βρεθεί σε ύψος 280 μέτρων. Την Πύλη της Θάλασσας «προστατεύει» εδώ και αιώνες το λιοντάρι του Σαν Μάρκο. Κάτω από αυτήν βρίσκεται το ανάγλυφο της Παρθένου με το Βρέφος να περιβάλλεται από τον Άγιο Τρύφωνα, τον προστάτη της πόλης, και τον Άγιο Μπερνάρ. Ο πύργος του ρολογιού στέκεται αγέρωχος από το 1602 και θα βρεθεί μπροστά σας με το που περάσετε την Πύλη.

Στην πλατεία των Όπλων, τη μεγαλύτερη της πόλης, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην καστροπολιτεία των γκρεμών. Πολλά από τα κτίρια έχουν ποικίλα αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως το ρωμαϊκό μπαρόκ στις αψίδες λόγω των διαφορετικών επιρροών από τους Βενετσιάνους και τους Βυζαντινούς. Στο παλάτι Ντράγκο, με τα γοτθικά παράθυρα του 15ου αιώνα, στεγάζεται το Ινστιτούτο Συντήρησης των Πολιτιστικών Μνημείων, ενώ το παλάτι Γκργκουρίν, που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, σήμερα στεγάζει το Ναυτικό Μουσείο.

Αναγεννησιακά και μπαρόκ στοιχεία συνθέτουν το παλάτι Μπιζάντι και το παλάτι Πίμα. Αξίζει να επισκεφθείτε τον σημαντικότερο καθεδρικό της πόλης, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Άγιο Τρύφωνα και χρονολογείται από το 1166.

