Μπορεί ο καιρός να μην είναι ακόμη φθινοπωρινός, όμως, σιγά σιγά η φύση «ντύνεται» στα υπέροχα χρώματα της εποχής, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σκηνικό, από άκρη σε άκρη της χώρας.

Κι ένα τέτοιο μαγευτικό σκηνικό θα αντικρίσετε στην Καστοριά, μία από τις πιο φθινοπωρινές πόλεις της Ελλάδας. Η «αρχόντισσα» της Μακεδονίας με τη διάσημη λίμνη της, την Ορεστιάδα, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει και -γιατί όχι;- θα βγάλει και τη ρομαντική πλευρά του εαυτού σας.

Η Καστοριά -πέρα από τις ομορφιές της- έχει κι ένα λαμπρό παρελθόν, που αποτυπώνεται στα μεγαλόπρεπα αρχοντικά του 17ου και του 18ου αιώνα, στις συνοικίες Απόζαρι και Ντολτσό. Το τελευταίο δεσπόζει στη νότια πλευρά της πόλης και ξεχωρίζει με τα μακεδονίτικα αρχοντικά και τις παλιές εκκλησίες. Το Απόζαρι, από την άλλη, βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της χερσονήσου και είναι γεμάτο εμβληματικά αρχοντικά, καλντερίμια και βυζαντινές εκκλησίες, ενώ μέσα από τα αρχοντικά εποχής αποκαλύπτεται η νεότερη ιστορία της Καστοριάς, αλλά και ο εμπορικός πλούτος της πόλης κατά τον 19ο αιώνα.

Λίγα μέτρα από την πλατεία Απόζαρι, υπάρχουν μερικοί από τους πιο σημαντικούς ναούς της πόλης. Ο ναός των Αγίων Αναργύρων, μία τρίκλιτη βασιλική του 10ου αιώνα, διασώζει γλυπτά διακοσμητικά στοιχεία εποχής, ενώ ο ναός του Αγίου Στεφάνου είναι τρανή απόδειξη για την πυκνή κατοίκηση της βορινής συνοικίας της πόλης στα βυζαντινά χρόνια. Σε παλιά αρχοντικά στεγάζονται το Λαογραφικό Μουσείο και το Μουσείο Ενδυματολογίας.

Όσο για τη διάσημη λίμνη της, εκτός από τις όμορφες εικόνες και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που δημιουργεί στην πόλη, η Ορεστιάδα αποτελεί και σημαντικό υγρότοπο, καταφύγιο πλήθους πουλιών -ανάμεσά τους και κάποια σπάνια και απειλούμενα. Ο γύρος της λίμνης επιβάλλεται, αφού ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να απολαύσει μία μαγευτική διαδρομή, που ακολουθεί την όχθη της, δίπλα σε οξιές και πλατάνια.

