Η συνταξιοδότηση -τουλάχιστον για τους λάτρεις των ταξιδιών- δεν χρειάζεται να σημαίνει απλώς ηρεμία στο σπίτι -μπορεί να γίνει μια περιπέτεια στην Καραϊβική!

Το Σεντ Κιτς και Νέβις ξεχωρίζει ως ο απόλυτος προορισμός για όσους θέλουν να συνδυάσουν πανέμορφες παραλίες, χαλαρό τρόπο ζωής και φορολογική ελευθερία. Με μηδενικό φόρο εισοδήματος, χαμηλό κόστος διαβίωσης και άφθονες ευκαιρίες για χαλάρωση και δραστηριότητες, αυτό το νησί υπόσχεται να μετατρέψει τα χρυσά σας χρόνια σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Η Global Citizens Solutions δημοσίευσε τη λίστα με τα 13 καλύτερα νησιά της Καραϊβικής για συνταξιοδότηση, την οποία δημιούργησε αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία, από το κλίμα έως τους τοπικούς φόρους, το τοπικό κόστος διαβίωσης, την ασφάλεια, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινότητα. Και αφού εξέτασε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, ανακήρυξε το Σεντ Κιτς και Νέβις ως την κορυφαία επιλογή.

«Βρίσκεται μεταξύ του Ατλαντικού Ωκεανού και της Καραϊβικής Θάλασσας, αυτή η διπλή νησιωτική χώρα του Σεντ Κιτς και Νέβις προσφέρει έναν ήσυχο τρόπο ζωής και είναι γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα καταπράσινα τροπικά δάση, τα συναρπαστικά μονοπάτια πεζοπορίας και τα επιβλητικά βουνά», εξηγεί το δημοσίευμα σύμφωνα με το Travel + Leisure. Σημείωσε ότι η μετακόμιση στα νησιά σημαίνει ότι μπορείτε να «εκμεταλλευτείτε ένα από τα πιο επιεική φορολογικά περιβάλλοντα της Καραϊβικής, με μηδενικό φόρο εισοδήματος για τα τοπικά και παγκόσμια εισοδήματα και χωρίς φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, κληρονομιάς και περιουσίας».

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το επιτύχετε αυτό, σύμφωνα με τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος υπηκοότητας μέσω επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει τη δυνατότητα αγοράς ακινήτων και απόκτησης υπηκοότητας μέσω της διαδικασίας.

«Για πάνω από 40 χρόνια, το πρόγραμμα CBI του Σεντ Κιτς και Νέβις παρέχει μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οδό προς την υπηκοότητα για απαιτητικούς επενδυτές», εξηγεί ο ιστότοπος της κυβέρνησης του Σεντ Κιτς και Νέβις. «Γνωστό για την αυστηρή διαδικασία δέουσας επιμέλειας και την τήρηση των διεθνών προτύπων, παραμένει μια παγκοσμίως σεβαστή επιλογή για όσους αναζητούν μια ασφαλή εναλλακτική υπηκοότητα».

Σύμφωνα με την Henley & Partners, το επενδυτικό πρόγραμμα ξεκινά από 250.000 δολάρια. Αυτή η οδός προς την υπηκοότητα επιτρέπει, επίσης, στους ανθρώπους να συμπεριλάβουν «σύζυγο, παιδιά κάτω των 26 ετών και γονείς ηλικίας 55 ετών και άνω, καθώς και να προσθέσουν εξαρτώμενα μέλη μετά τη χορήγηση της υπηκοότητας στον κύριο αιτούντα», πρόσθεσε η Henley & Partners. «Το Σεντ Κιτς και Νέβις είναι μέλος της Κοινοπολιτείας, γεγονός που παρέχει στους πολίτες του ορισμένα προνόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας».

Άλλοι κορυφαίοι προορισμοί που προτείνει η Global Citizens Solutions περιλαμβάνουν τις Μπαχάμες για τον «χαλαρό τρόπο ζωής» και την εύκολη πρόσβαση στις ΗΠΑ, την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για τις εκπληκτικές παραλίες και το προσιτό κόστος διαβίωσης και τη Δομινίκα.