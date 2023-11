Η Emirates ανακοινώνει την επιστροφή της δημοφιλούς προωθητικής ενέργειας My Emirates Winter Pass. Από την 1η Νοεμβρίου 2023 έως τις 31η Μαρτίου 2024, το My Emirates Winter Pass δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να επωφεληθούν ακόμη περισσότερο από το ταξίδι τους μέσω αποκλειστικών προσφορών -μεταξύ άλλων- σε εστιατόρια, πολυτελή spa, επώνυμα καταστήματα, ιδιωτικές πισίνες και παραλίες στο Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι επιβάτες της Emirates, που ταξιδεύουν προς ή μέσω Ντουμπάι, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα μεγάλο εύρος προσφορών σε μερικά από τα καλύτερα αξιοθέατα για όλη την οικογένεια όπως το At The Top Burj Khalifa, το υδάτινο πάρκο Aquaventure στο Atlantis The Palm, το IMG Worlds of Adventure, το Dubai Parks & Resorts, το City Sightseeing κ.ά., επιδεικνύοντας την κάρτα επιβίβασής τους και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης.

Σημειώνεται πως, εάν οι επιβάτες της Emirates προβούν σε online check-in και κατεβάσουν την κάρτα επιβίβασης στο κινητό τους και την εφαρμογή της Emirates ή το Wallet, οφείλουν να την αποθηκεύσουν ως στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) για να την επιδείξουν στους συμμετέχοντες χώρους καθώς θα διαγραφεί από τις εφαρμογές τους κατά την προσγείωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές της κάρτας επιβίβασης της Emirates, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα emirates.com/gr/greek/experience/my-emirates-pass.

Απολαμβάνοντας τον ηλιόλουστο χειμώνα του Ντουμπάι

Με σύμμαχο τον αίθριο καιρό και τις εκατοντάδες μοναδικές προσφορές αυτή την περίοδο, οι χειμερινοί μήνες αποτελούν την καλύτερη εποχή για ταξίδι στο Ντουμπάι. Είτε πρόκειται για μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το επικείμενο τουρνουά DP World Tour Championship τον Νοέμβριο, είτε για το παγκοσμίου φήμης Dubai Shopping Festival τον Δεκέμβριο, το Ντουμπάι αποτελεί ιδανικό προορισμό για κάθε ταξιδιώτη αυτή τη χειμερινή περίοδο. Η πόλη προσφέρει ένα εύρος εμπειριών παγκοσμίου επιπέδου -από ηλιόλουστες παραλίες και πολιτιστικές δραστηριότητες μέχρι υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις φιλοξενίας και αναψυχής.

Dubai Shopping Festival

Από τις 8 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 14 Ιανουαρίου 2024, μία επίσκεψη στο Dubai Shopping Festival ενδείκνυται για επιπλέον προσφορές και εκπτώσεις που αφορούν σε αγορές και ψυχαγωγία για την οικογένεια. Αξιοποιώντας στο έπακρο το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών της Emirates, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στον τόπο διαμονής τους με προϊόντα κορυφαίων σχεδιαστών. Επιπλέον, όσο βρίσκονται στο Ντουμπάι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα επιβίβασης της Emirates για να απολαύσουν αποκλειστικές προσφορές σε εστιατόρια, spa, πισίνες, αξιοθέατα για όλη την οικογένεια κ.ά.

Εξερευνήστε το Ντουμπάι με την Emirates

Το Ντουμπάι προσφέρει μια πληθώρα επιλογών για όσους επιθυμούν να απολαύσουν ηλιόλουστες διακοπές κατά τους χειμερινούς μήνες. Από γαλήνιες στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα μέχρι απολαυστικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια σε εσωτερικά θεματικά και υδάτινα πάρκα, το Ντουμπάι προσφέρει πάντα κάτι νέο στους επισκέπτες του, όποια κι αν είναι η προτίμησή τους.

Emirates Holidays: Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους στο Ντουμπάι μέσω της Emirates Holidays, η οποία παρέχει ευέλικτες επιλογές κράτησης. Επιπλέον, η υπηρεσία διαθέτει αποκλειστική ομάδα On Holiday Service, η οποία είναι στην υπηρεσία των ταξιδιωτών 24/7 καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών τους.

Skywards Partners: Τα μέλη του βραβευμένου προγράμματος Skywards της Emirates μπορούν να κερδίσουν Μίλια και να επωφεληθούν από τις καθημερινές αγορές τους σε καταστήματα λιανικής στα ΗΑΕ και να κερδίσουν και να εξαργυρώσουν Μίλια σε εισιτήρια και αναβαθμίσεις, καθώς και σε εισιτήρια για συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις. Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Skywards της Emirates, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα. Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Skywards της Emirates, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα emirates.com/gr/greek/skywards/

Η Emirates εξυπηρετεί περισσότερους από 130 προορισμούς σε έξι ηπείρους, και αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί 7 πτήσεις την εβδομάδα από Αθήνα προς Ντουμπάι.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα emirates.com. Μπορείτε να προβείτε σε κράτηση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα emirates.com ή μέσω συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτόρων.