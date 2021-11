Η realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία smartphone παγκοσμίως, έρχεται με εντυπωσιακές εκπτώσεις στα smartphones της, με αφορμή την εκπτωτική περίοδο του Black Friday.

Με γνώμονα την παροχή μιας ολοκληρωμένης και ταυτόχρονα οικονομικά προσιτής εμπειρίας στους καταναλωτές της, η realme φέρνει ακαταμάχητες εκπτώσεις σε μερικά από τα πιο fan favorite μοντέλα της και συγκεκριμένα: στο realme GT Master Edition, στο realme 8 5G, στο realme 8 και στο realme C11 2021.

realme GT Master Edition

Το realme GT Master Edition αποτελεί τη ναυαρχίδα με την καλύτερη σχεδίαση για το 2021, χάρη στον διάσημο βιομηχανικό σχεδιαστή Naoto Fukasawa. Με επεξεργαστή Snapdragon 778G 5G, μνήμη RAM έως 8GB και το σύστημα ψύξης Vapor Chamber Cooling, η συσκευή προσφέρει κορυφαία εμπειρία gaming στους χρήστες της. Μυστικό συστατικό της, η AMOLED οθόνη του στα 120Hz, που καθιστά πλούσια την απόδοση χρωμάτων με χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας.

Το realme GT Master Edition με τα low specs (6/128GB) είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 299€ με 130€ έκπτωση (αρχική τιμή στα 429€) και με τα τα high specs (8/256GB) στα 349€ με έκπτωση 120€ (αρχική τιμή στα 469€).

realme 8 5G

Ο αστραπιαίος ήρωας της σειράς προϊόντων realme 8 series, συνιστά τον κύριο μοχλό επένδυσης της realme στην τεχνολογία 5G, εστιάζοντας στην ανάπτυξη προϊόντων με τεχνολογία αιχμής σε τιμές που είναι προσιτές σε όλους.

Το realme 8 5G φέρνει μαζί του τον ισχυρότερο στην κατηγορία του 5G – Dimensity 700 5G Επεξεργαστή, ο οποίος είναι 28% πιο αποδοτικός ως προς την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με έναν επεξεργαστή ίδιας κατηγορίας, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Με μπαταρία 5000mAh απαλλάσσει τον χρήστη από το συχνό πρόβλημα της φόρτισης, ενώ ο Super Slim σχεδιασμός του το αναδεικνύει ως το λεπτότερο 5G smartphone στην κατηγορία του, προσφέροντας μια άνετη εμπειρία με κάθε κράτημα.

Το realme 8 5G 4+64GB είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 199€, με 50€ έκπτωση (αρχική τιμή στα 249€).

realme 8

Ο πρωτοποριακός ήρωας της realme, το realme 8, είναι η ιδανική επιλογή για τους λάτρεις της τεχνολογίας. Διαθέτοντας φουτουριστική αισθητική, το αριστερό μέρος του realme 8 αντιπροσωπεύει τον υλικό κόσμο ενώ η δεξιά πλευρά τον μυστηριώδη ψηφιακό κόσμο. Παράλληλα, διαθέτει Super AMOLED οθόνη 6.4”, που είναι ικανή να προσφέρει στον χρήστη εξαιρετική αναπαραγωγή χρωμάτων, υψηλές αντιθέσεις και ρεαλιστική απεικόνιση.

Το realme 8 έρχεται εξοπλισμένο με ένα τετραπλό σύστημα κάμερας, που αποτελείται από την κύρια κάμερα 64MP, έναν υπερευρυγώνιο φακό 8MP 119 μοιρών, έναν φακό macro και έναν φακό πορτρέτου B&W, που θα κάνουν τις λήψεις σας να μοιάζουν μαγικές.

Το realme 8 6+128GB είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 199€, με 40€ έκπτωση (αρχική τιμή στα 239€).

realme C11 2021

O οκταπύρηνος βασιλιάς – realme C11 2021 – διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 5000mAhμεultra λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μεγάλη οθόνη 6,5 ιντσών και ισχυρό οκταπύρηνο επεξεργαστή, κάνοντας το realme C11 2021 το νέο multitasking smartphone για τους νέους σε ηλικία καταναλωτές.

To νέο value for money μοντέλο της realme είναι ένα smartphone που απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν μία άνετη επικοινωνία, χωρίς να ανησυχούν για το ποσοστό μπαταρίας, μέσα από μια συσκευή με ξεκούραστη οθόνη.

Το realme C11 2021 2+32GB είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 99€ με 30€ έκπτωση (αρχική τιμή στα 129€).