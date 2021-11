Με επίκεντρο τον τουριστικό κλάδο, το επαγγελματικό τμήμα Business Solutions της LG Electronics Hellas (LG) συμμετέχει στη φετινή έκθεση Xenia 2021, παρουσιάζοντας τις προηγμένες/εξειδικευμένες λύσεις της στους επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27-29 Νοεμβρίου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, σε covid-Free περιβάλλον, για να αποτελέσει κομβικό σημείο συνάντησης και κέντρο επενδυτικών επιλογών για την ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Συγκεκριμένα, στο κοινό περίπτερο (Hall 2, Περίπτερο D02,E01) LG BUSINESS SOLUTIONS | Γ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ, επίσημου συνεργάτη της LG, η εταιρεία θα παρουσιάσει το πλήρες χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, που απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις OLED ξενοδοχειακές τηλεοράσεις Pro:centric 4K Smart Hospitality, την infotainment πλατφόρμα Pro:Centric direct, τις Digital Signage οθόνες, τις επαγγελματικές λύσεις κλιματισμού VRF, τις αντλίες θερμότητας για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού όπως οι LG Therma V, Therma V Split και Hydro kit καθώς και την εντυπωσιακή All In One 130’ digital signage λύση.

Ο κ. Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής του τμήματος Business Solutions της LG Electronics Hellas, δήλωσε σχετικά: «Με τη συμμετοχή μας στην κορυφαία έκθεση Xenia τονίζουμε πως θέλουμε να βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των επαγγελματιών του ξενοδοχειακού κλάδου και να προσφέρουμε ενεργειακά αποδοτικές λύσεις οι οποίες ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες, που θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Με ολοκληρωμένη και πλήρη υποστήριξη στον πελάτη τόσο πριν όσο και μετά την πώληση των προϊόντων, το τμήμα LG Business Solutions, έχει ως βασικό γνώμονα να αποκτήσουν οι επαγγελματίες όλα τα εφόδια, που θα τους δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα του τουρισμού».