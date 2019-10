Fortnite: Θεαματική αυλαία στη 10η σεζόν με έναν τεράστιο αστεροειδή

Με την πτώση τεράστιου αστεροειδούς, ο οποίος ανατίναξε το νησί του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού Fortnite, έπεσε η αυλαία στη δέκατη σεζόν του.

Οι φανατικοί του Fortnite - και δεν είναι λίγοι - δεν μπορούν πλέον να παίξουν, καθώς ο χάρτης έχει αντικατασταθεί από μία μαύρη τρύπα.

Όπως αναφέρει το BBC, το Fortnite έχει σβήσει και όλα τα tweets του και μεταδίδει livestream τη μαύρη τρύπα- ανάρτηση που έχει πάνω από 316.000 «like».

Ο συντάκτης του Forbes Paul Tassi έκανε λόγο για «τέλος εποχής».

Το Fortnite επιτρέπει στους παίκτες να μάχονται είτε ατομικά είτε ως ομάδες μέχρι να μείνουν τελευταίοι στο εικονικό πεδίο μάχης. Χθες Κυριακή, το νησί στο οποίο γίνονταν οι εικονικές μάχες καταστράφηκε από αστεροειδή, ενώ οι φανατικοί του παιχνιδιού προέβλεπαν δραματικό φινάλε από την έναρξη της 10ης σεζόν του παιχνιδιού, τον Αύγουστο.

Fortnite's season X event, The End, just wiped out the whole island #Theend #Fortnite #PS4share pic.twitter.com/UbDe9wMuRw

— James Jarvis (@James_Jarvis) October 13, 2019