Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκονται τα μέτωπα των πυρκαγιών που απασχολούν τις τελευταίες ημέρες την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη. Αν και η εικόνα είναι βελτιωμένη σε Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα, ενεργές παραμένουν εστίες σε Χίο και κοντά στον Ρωμανό Αχαΐας, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Σημειώνεται ότι η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύχτια, με πυροσβέστες, εθελοντές και εναέρια μέσα να δίνουν διαρκώς το παρών σε επικίνδυνες και δύσβατες περιοχές, επιχειρώντας να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις και να οριοθετήσουν τις πύρινες εστίες.

Για Ζάκυνθο

Όπως δήλωσε ο Βασίλης Βαθρακογιάννης: «Στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες».

«Για τη δασοπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα», εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Για Γυμνότοπο και Φιλιππιάδα

«Στην περιοχή Γυμνότοπος και στην περιοχή της Φιλιππιάδας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται οι διάσπαρτες εστίες», πρόσθεσε λέγοντας ότι για τη δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεχίζεται η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανικών, στις παρυφές της Φιλιππιάδας.

Για Αχαΐα

Αναφορικά με το μέτωπο της Αχαΐας, τόνισε ότι η φωτιά είναι ενεργή κοντά στην περιοχή του Ρωμανού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή πετούν έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Για Χίο

«Στη Χίο η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία», σημείωσε, λέγοντας ότι η φωτιά καίει σημείο στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Για τη δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.

«Η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον του οικισμού Παρπαριά», τόνισε. Για την πυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα, αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.