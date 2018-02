Με μια selfie γιορτάζει το ρομποτικό όχημα Opportunity τις 5.000 μέρες του στον Άρη

Πέντε χιλιάδες μέρες έκλεισε στον Άρη το ρομποτικό ρόβερ της NASA «Opportunity», το οποίο που κινείται με ηλιακή ενέργεια στην επιφάνεια του πλανήτη, όπου κάνει γεωλογικές έρευνες.

Ο Ήλιος ανέτειλε σήμερα για 5.000η μέρα πάνω από το όχημα, το οποίο «γιόρτασε» το όρόσημο με μια selfie.

Who says you can't teach an old rover new tricks? Opportunity marked 5,000 Martian days of operation with the mission's first full #selfie.

Find the raw frames of this composite image at https://t.co/p3TNf95A2O pic.twitter.com/bJfyzbgDvc

— NASA JPL (@NASAJPL) 17 February 2018