Η Google LLC γνωστοποίησε ότι μέσα στο χρονικό διάστημα από 5 Φεβρουαρίου 2026 έως 24 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιήσει εκτεταμένη τρισδιάστατη χαρτογράφηση σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, καλύπτοντας συγκεκριμένα την Αττική, την Κρήτη, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, το Αιγαίο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Η διαδικασία θα γίνει με ειδικά οχήματα και εξοπλισμό, τα οποία θα φέρουν την ευδιάκριτη σήμανση «Google Street View».

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η επικαιροποίηση και αναβάθμιση της υπηρεσίας Google Maps, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Street View. Πριν από τη δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού στον ιστότοπο google.com/maps, θα εφαρμόζεται αυτόματη επεξεργασία εικόνας, ώστε πρόσωπα και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων να εμφανίζονται θολωμένα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση φυσικών προσώπων ή οχημάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα παρέμβασης από το υποκείμενο των δεδομένων ή από οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η θόλωση δεν έχει εφαρμοστεί ή δεν είναι επαρκής σε άτομο ή πινακίδα κυκλοφορίας. Επιπλέον, παρέχεται η επιλογή να ζητηθεί θόλωση της εικόνας οικίας, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα δεν έχουν ήδη υποστεί θόλωση, το υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα αντίρρησης και μπορεί να αιτηθεί την αφαίρεσή τους, σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Με βάση τα αιτήματα που υποβάλλονται, τα δεδομένα είτε θολώνονται είτε διαγράφονται πλήρως. Το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί και πριν από την ανάρτηση της χαρτογραφημένης περιοχής στον ιστότοπο, εκτός αν έχει ήδη εφαρμοστεί θόλωση.

Η επεξεργασία των αιτημάτων πραγματοποιείται εντός πέντε ημερών από την έναρξη της υπηρεσίας ή, εφόσον το αίτημα κατατεθεί μεταγενέστερα, μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή του. Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα πρωτογενή δεδομένα δεν επιτρέπεται να διαβιβάζονται σε τρίτους, διασφαλίζοντας την προστασία της ιδιωτικότητας.