Ο μύθος του Άγιου Βασίλη φαίνεται πως καταρρέει σιγά-σιγά, λόγω της εύκολης πρόσβασης των παιδιών σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία δεν ενδιαφέρονται για τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Αρκετοί γονείς έχουν εκνευριστεί με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αποκαλύπτει στα μικρά παιδιά τους ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, στερώντας τους την ευκαιρία να απολαύσουν τον μύθο αυτόν που διαχρονικά διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους.

Τώρα, τα παιδιά δεν μαθαίνουν την αλήθεια από συμμαθητές τους, από λάθη των γονιών ή απλώς μεγαλώνοντας, αλλά με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο ή μια ερώτηση στα chatbots.

Πώς μαθαίνουν τα παιδιά την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη

Ενδεικτικό παράδειγμα η αντίδραση της Kelly Bowron όταν ο γιος της έμαθε την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη την Τρίτη, χάρη σε μια αναζήτηση στο Google.

Ο Leo, 11 ετών -του οποίου η πίστη στον Άγιο Βασίλη είχε παραμείνει άθικτη από τα παιδικά μέχρι τα προεφηβικά του χρόνια- ήθελε απλώς να μάθει ποιο είναι το «μπάτζετ» του Αγίου Βασίλη ανά παιδί, παγκοσμίως.

Δυστυχώς, η επισκόπηση AI του Google μετέτρεψε αμέσως την απορία του σε χριστουγεννιάτικη απογοήτευση, απαντώντας: «Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσό που ξοδεύει ο Άγιος Βασίλης ανά παιδί, καθώς είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας».

«Ούρλιαξε: “Φανταστικός χαρακτήρας;”», είπε η Bowron, μητέρα δύο παιδιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, στη New York Post. «Και εγώ έμεινα άναυδη, και του έλεγα: “Όχι, όχι. Το Google δεν λέει πάντα την αλήθεια. Εγώ ακόμη πιστεύω στον Άγιο Βασίλη. Μην ακούς το Google”».

Ένας εκπρόσωπος της Google είπε στην Post ότι, παρά την απάντηση της επισκόπησης AI -η οποία βασίζεται στο δημοφιλέστερο περιεχόμενο του διαδικτύου- η εταιρεία «πιστεύει στον Άγιο Βασίλη», σημειώνοντας ότι η σελίδα διαθέτει και ειδικό «Santa tracker», που παρακολουθεί τη διαδρομή του καθώς μοιράζει τα δώρα.

Ωστόσο, εξοργισμένοι γονείς όπως η Bowron δεν χαίρονται που τα παιδάκια τους μπορούν εύκολα να ανοίξουν το ίντερνετ και να μάθουν την αλήθεια.

Ο Leo, μετά από ώρες προσπάθειας, φαίνεται να πίστεψε τελικά τη μητέρα του ότι ο Άγιος Βασίλης είναι αληθινός.

Περνούν χρόνια προσπαθώντας να διατηρήσουν τον μύθο, για να χαλάσει σε ένα λεπτό

Με την εξελιγμένη τεχνολογία να βρίσκεται στα χέρια μας -και πλέον, με χάρη στα ενσωματωμένα φωνητικά συστήματα- μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT, το Grok και το Google Gemini βρίσκονται παντού και είναι προσβάσιμα σε όλους.

Είναι μια ενόχληση που οι περισσότεροι γονείς παιδιών κάτω των 14 ετών θα αντιμετωπίζουν από εδώ και πέρα.

Η Jeanice Perez, 37, ανύπαντρη μητέρα από το Λας Βέγκας, δεν πρόλαβε ούτε να προετοιμαστεί πριν η κόρη της, η Jordyn, μπουκάρει στο σπίτι φωνάζοντας: «Πρέπει να μιλήσουμε!»

Το Google είχε δώσει στο μικρό κορίτσι μια αφύπνιση, λέγοντάς της ότι ο Άγιος Βασίλης δεν είναι πραγματικός. Η Perez το ένιωσε σαν «προδοσία».

«Είχα περάσει χρόνια μπαίνοντας στον ρόλο -τελειοποιώντας τον γραφικό χαρακτήρα του “Άγιου Βασίλη”, μιλώντας για τους ταράνδους, προσέχοντας να μη βρει το χαρτί περιτυλίγματος του “Άγιου Βασίλη” στην ντουλάπα. Και μια μέρα, το Google με πρόδωσε».

Πρόσφατες έρευνες βρήκαν ότι 51% των παιδιών 8 ετών και κάτω έχουν ήδη δική τους συσκευή, όπως κινητό τηλέφωνο. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι περίπου 33% των γονιών επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν chatbot AI για καθημερινές απορίες.

Τι λένε οι ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Jeremy Gutsche, ειδικός AI και πατέρας δύο παιδιών, είπε πως στον «πόλεμο» ανάμεσα στην AI και τους ανήσυχους γονείς, οι μηχανές μάλλον θα βγουν νικήτριες.

«Είναι το τέλος της παιδικής μαγείας; Όχι ακριβώς», είπε ο Gutsche, ιδρυτής του Trend Hunter. «Αλλά είναι μια ασταμάτητη δύναμη που ίσως μας αναγκάσει να ξανασκεφτούμε πώς μιλάμε στα παιδιά για τα Χριστούγεννα και για το αν ο Άγιος Βασίλης είναι πραγματικός».

Προειδοποίησε ότι πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ίσως προσπαθήσουν να ενσωματώσουν «προστατευτικές δικλείδες» για τα παιδιά, αλλά μάλλον θα είναι μάταιο.

«Υπάρχουν δεκάδες ανταγωνιστικά μοντέλα, και είναι σχεδόν αδύνατο όλες οι πλατφόρμες να δίνουν την ίδια απάντηση για τον Άγιο Βασίλη», σημείωσε. «Το πρόβλημα με το να “ενσωματώσεις” έναν κανόνα στην AI είναι ότι μπορεί να έχει συνέπειες για την αναζήτηση της αλήθειας στο μέλλον».

Ο ίδιος είπε ότι οι γονείς θα πρέπει απλώς να μάθουν να προσαρμόζονται.

Η Natalie, μαμά δύο παιδιών στη Νέα Υόρκη, ένιωσε παρόμοιο εκνευρισμό όταν η 7χρονη κόρη της, Tara, της είπε ότι πρόσφατα το Google της «έσπασε» τη φούσκα της πίστης στον Άγιο Βασίλη.

«Περπατούσαμε προς το σχολείο και μου λέει: “Δεν πιστεύω πλέον στον Άγιο Βασίλη”. Τη ρώτησα γιατί, και απάντησε: “Ρώτησα το Google αν είναι αληθινός και το Google είπε ‘όχι’. Είπε ότι τον επινόησε η Coca-Cola. Ούτε που ήξερα τι να πω».

«Ειλικρινά, ένιωσα πολύ άσχημα», είπε η Natalie. «Σαν γονιός, νομίζεις ότι έχεις περισσότερο έλεγχο στο πώς θα μάθει το παιδί σου τέτοια πράγματα».

Η μεγαλύτερη κόρη της, 12 ετών, έμαθε την αλήθεια πριν δύο χρόνια με έναν «πιο φυσιολογικό, οργανικό τρόπο», που άφησε τη μαγεία ζωντανή.

Αλλά αυτή η μαγεία μπορεί να «σβήνει» για τα σημερινά παιδιά -μια απρόβλεπτη συνέπεια της εξέλιξης της τεχνολογίας.