Η Apple αλλάζει για άλλη μια φορά τους κανόνες του παιχνιδιού στην αγορά των smartphone. Με την κυκλοφορία του νέου iPhone Air, που λειτουργεί αποκλειστικά με eSim, η παραδοσιακή κάρτα SIM δείχνει να πλησιάζει στο τέλος της.

Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για πιο ευέλικτες συνδέσεις, νέες συμπεριφορές καταναλωτών και, όπως όλα δείχνουν, μια οριστική μετάβαση σε μια πλήρως ψηφιακή εμπειρία κινητής τηλεφωνίας.

Όλοι οι χρήστες κινητών τηλεφώνων έχουν συνηθίσει τις μικρές πλαστικές κάρτες που πρέπει να εισάγουν προσεκτικά στις συσκευές τους για να λειτουργήσουν.

Αλλά για τους αγοραστές του iPhone Air, αυτό θα είναι πλέον παρελθόν.

Θα λειτουργεί μόνο με eSim, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν δίκτυα ή προγράμματα χωρίς την ανάγκη φυσικής κάρτας ή της γνωστής διαδικασίας με το εργαλείο εξαγωγής του δίσκου SIM.

Ο αναλυτής Kester Mann, από την CCS Insight, δήλωσε στο BBC News ότι η ανακοίνωση της Apple «σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της φυσικής κάρτας Sim».

Αλλά πόσος καιρός θα περάσει μέχρι να πετάξουμε όλοι τα μικρά πλαστικά κομμάτια που φέρουν τσιπ -και τι διαφορά θα κάνει αυτό στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνά μας;

Η Apple βάζει οριστικό τέλος στη SIM

Η κάρτα SIM είναι ένα βασικό εξάρτημα του τηλεφώνου σας, το οποίο σας επιτρέπει να συνδεθείτε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, να χειρίζεστε κλήσεις και μηνύματα κειμένου και να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας.

Τα τελευταία χρόνια, η eSim έχει αναδειχθεί ως εναλλακτική λύση και στα νεότερα τηλέφωνα οι χρήστες έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν τόσο την παραδοσιακή Sim όσο και την eSim.

Στην ανακοίνωση του προϊόντος για το νέο iPhone Air -το νεότερο και λεπτότερο μέλος της οικογένειας Apple- ο τεχνολογικός γίγαντας δήλωσε ότι θα διαθέτει σχεδιασμό αποκλειστικά για eSim.

Για πρώτη φορά, ένα iPhone που υποστηρίζει αποκλειστικά eSim θα κυκλοφορήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα μοντέλα χωρίς φυσική κάρτα SIM διατίθενται ήδη από το 2022, ωστόσο η Apple δεν έχει εγκαταλείψει εντελώς τη χρήση της παραδοσιακής SIM, καθώς συνεχίζει να τη διατηρεί σε αρκετές αγορές.

Ενώ είναι αλήθεια ότι τα άλλα νέα iPhone που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα -τα 17, 17 Pro, 17 Pro Max -θα είναι μόνο με eSim σε ορισμένες αγορές, στην πλειονότητα των χωρών θα διατηρήσουν τις φυσικές υποδοχές για κάρτες Sim.

Άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές, όπως η Samsung και η Google, ενώ υιοθετούν τα eSim ως επιλογή, εξακολουθούν να διατηρούν τις φυσικές κάρτες Sim στα περισσότερα μέρη.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αγορά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της CCS Insight, μέχρι το τέλος του 2024 θα βρίσκονται σε χρήση 1,3 δισεκατομμύρια smartphone με eSIM. Ένας αριθμός που αναμένεται να φτάσει τα 3,1 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030.

«Με τον καιρό, αναμένεται η πλήρης εξαφάνιση της κάρτας SIM», δήλωσε ο Paolo Pescatore, αναλυτής τεχνολογίας στην PP Foresight.

Τα πλεονεκτήματα μιας eSim

Ο κ. Pescatore δήλωσε ότι η μετάβαση σε μια eSim προσφέρει «πολλά οφέλη», με το πιο προφανές να είναι η εξοικονόμηση χώρου στο εσωτερικό του τηλεφώνου, επιτρέποντας έτσι τη χρήση μεγαλύτερων μπαταριών.

Επίσης, υπογράμμισε τα οφέλη για το περιβάλλον, καθώς δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές κάρτες Sim, και πιστεύει ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν eSim όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό θα έχουν περισσότερες επιλογές παρόχων και δεν θα αντιμετωπίζουν «σοκαριστικές χρεώσεις».

Ο κ. Kester Mann δήλωσε ότι αυτό θα οδηγήσει σε νέες συμπεριφορές των πελατών και «θα αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας τους».

Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ορισμένοι πελάτες δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν σε ένα κατάστημα για να συζητήσουν με τον πάροχό τους σχετικά με την κάρτα Sim τους. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για όσους επιθυμούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να αποφύγουν μια επίσκεψη σε ένα φυσικό κατάστημα.

Ωστόσο, όπως είπε, όπως όλες οι αλλαγές, μπορεί να μην είναι ευπρόσδεκτη από όλους.

«Η αλλαγή θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ηλικιωμένους ή τους ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας. Η βιομηχανία πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να εξηγήσει τον τρόπο χρήσης των eSim», σημείωσε ο κ. Mann.