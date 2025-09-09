Η Apple μόλις ολοκλήρωσε την παρουσίαση του νέου iPhone 17 και αν επαληθευτούν στην πράξη όσα έδειξε, τότε πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση στη σειρά των αμερικανικών smartphones.

Ο αμερικανικός κολοσσός διευκρίνισε ότι ολόκληρη η παρουσίαση γυρίστηκε με το νέο της τηλέφωνο, διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη βιντεοσκόπηση που θα παρέχει.

Το κινητό θα κυκλοφορήσει σε τέσσερις εκδόσεις, τις iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max. Κυκλοφορεί στις 19 Σεπτεμβρίου και από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα προπαραγγελίας.

Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

iPhone 17: 799 δολάρια

δολάρια iPhone Air: 999 δολάρια

δολάρια iPhone 17 Pro: 1.099 δολάρια

δολάρια iPhone 17 Pro Max: 1.199 δολάρια

Σύμφωνα με την Apple, το νέο iPhone έχει καλύτερη και ενισχυμένη σχεδίαση, ενώ είναι ελαφρύτερο και «λεπτό όσο ένα δάχτυλο».

Υποστηρίζεται από τσιπ A19 και υπόσχεται καλύτερη εμπειρία gaming, αν και σε αντίθεση με το παρελθόν αυτή τη φορά δεν παρουσιάστηκαν ειδικές συμφωνίες με εταιρείες που παράγουν video games (π.χ. Με την Ubisoft για το Assasin’s Creed στο iPhone 16).

Επιπλέον, η οθόνη του κινητού είναι σχεδιασμένη για να μετριάζει τη χρήση εφαρμογών όταν κλειδώνει, ώστε να μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μάλιστα, το νέο smartphone της Apple θα διαθέτει δυνατότητα ζωντανής μετάφρασης (μόνο σε μηνύματα, όπως αποκαλύφθηκε στην παρουσίαση).

AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025

Σε ό,τι αφορά την μπαταρία, έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ειδικά αν πρόκειται κάποιος να παρακολουθήσει βίντεο (όπως σειρές ή ταινίες. Ενδεικτικά, 10 λεπτά φόρτισης, θα επιτρέπουν τη θέαση βίντεο για 8 ώρες. Συνολικά, θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει έως και 40 συνεχόμενες ώρες κάποιο βίντεο με μία μόνο φόρτιση.

Επίσης, διαθέτει την καλύτερη CPU από όλα τα iPhone, καθώς χρησιμοποιεί 30% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με το iPhone 16, χάρη στη νέα αναβαθμισμένη C1X (C1 ήταν στην προηγούμενη έκδοση).

Νέα κάμερα

Η κάμερα είναι το «δυνατό χαρτί» των iPhone και παραμένει, παρότι φέτος παρουσιάστηκαν αισθητά λιγότερες αναβαθμίσεις, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Στο νέο μοντέλο είναι έως και έξι φορές καλύτερη σε σχέση με το iPhone 16, ενώ τεχνητή νοημοσύνη θα διορθώνει μόνη της τις οποιαδήποτε ατέλειες της εικόνας, όπως και θα ελέγχει το επίκεντρο της.

Ο τεχνολογικός κολοσσός για να πείσει για τις δυνατότητες, παρουσίασε μια σειρά από φωτογραφίες που τράβηξαν επαγγελματίες φωτογράφοι.

Όσον αφορά τη δυνατότητα βιντεοσκόπησης, σύμφωνα με την Apple, η καλύτερη απόδειξη είναι το ίδιο το live που πραγματοποιεί και παρουσιάζει όλα τα νέα προϊόντα της.

«Θέλετε να δείτε πως τραβάει το iPhone 17; Δείτε αυτό το live που κάνουμε και γυρίστηκε με το νέο μας μοντέλο».

Επιπλέον, η κάμερα προσφέρει και μια πρωτοποριακή δυνατότητα.

Ο χρήστης θα μπορεί ταυτόχρονα να τραβήξει βίντεο, τόσο με την μπροστινή, όσο και με την πίσω κάμερα. Επιπλέον, θα μπορεί τη στιγμή της βιντεοσκόπησης να διαλέξει αν θέλει κάποια αλλαγή π.χ. να αλλάξει το πλάνο, να γίνει ζουμ μόνο από τη μία κάμερα κτλ

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η παρουσίαση επικρατεί πανζουρλισμός στο διαδίκτυο, με τούς οπαδούς της Apple να αποθεώνουν το νέο μοντέλο της, ενώ μερικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί με αφορμή την τιμή που συνεχίζουν να βρίσκουν υπερβολική.

Εσείς, τι πιστεύετε;