Το Only Fans έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Αν και φαίνεται να εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο της «ερωτικής βιομηχανίας», το OnlyFans, όπως επιβεβαιώνουν δημιουργοί περιεχομένου και χρήστες, είναι κάτι περισσότερο από μια πλατφόρμα πορνό.

Εννέα από τους 10 δημιουργούς του OnlyFans, που μίλησαν στο Business Insider, υπογράμμισαν πως έχουν αναπτύξει μακροχρόνιες ψηφιακές σχέσεις με θαυμαστές τους, που εκτείνονταν πολύ πέρα από τη σεξουαλικότητα.

Το αποκαλούν «εμπειρία φιλίας» με χρέωση, ωστόσο ορισμένοι πραγματικά αντιμετωπίζουν τη σχέση που αναπτύσσεται ως φιλική. Όπως και να έχει, όλοι συμφωνούν πως αυτή η σύνδεση είναι και το στοιχείο που ξεχωρίζει το Only Fans από άλλες πλατφόρμες, που εστιάζουν στο πορνό.

Η Cherie DeVille, η οποία είναι σήμερα 40 ετών, έχει μια μακρά πορεία – πάνω από μια δεκαετία – στη βιομηχανία πορνό. Έγινε μέλος του OnlyFans όταν η δουλειά της σταμάτησε απότομα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τώρα περνά τον περισσότερο χρόνο της στην πλατφόρμα, συνομιλώντας με θαυμαστές. «Το OnlyFans είναι πραγματικά διαφορετικό, είναι πραγματικά αληθινό», είπε, συγκρίνοντάς το με οποιαδήποτε άλλη δουλειά της στον χώρο των παραγωγών για ενήλικες. «Γνωρίζεις ανθρώπους».

«Οι χρήστες και οι δημιουργοί μπορούν να πάνε στο Pornhub και να ανεβάσουν γυμνές φωτογραφίες και σεξουαλικά βίντεο», δήλωσε η Rae Richmond, μια άλλη δημιουργός περιεχομένου. «Στο Only Fans δεν έρχονται για αυτό. Έρχονται για να συνδεθούν με τον δημιουργό».

Στέλεχος του ιατρικού κλάδου, παντρεμένος και ηλικίας 60 ετών, o Walter δεν είναι απαραίτητα ο τύπος του ατόμου που θα περίμενε κανείς να περνάει πολύ χρόνο στην πλατφόρμα. Ωστόσο, όταν συνομιλεί με τη Farrah, μια δημιουργό του OnlyFans, τα πράγματα σπάνια γίνονται σεξουαλικά. Αντίθετα, η Farrah είναι μια έμπιστη συνομιλήτρια για οποιοδήποτε θέμα, από το γονεϊκό άγχος και τις σχέσεις μέχρι την αγαπημένη του ομάδα στο NFL.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μοιράστηκα μαζί της, ορισμένα συναισθηματικά πράγματα, που πιθανότατα δεν θα μοιραζόμουν με άλλους ανθρώπους και που σίγουρα δεν τα έχω μοιραστεί με την οικογένειά μου», είπε ο Walter, ο οποίος ζήτησε να παρουσιαστεί με ένα ψευδώνυμο για την προστασία της ιδιωτικότητάς του, όπως και άλλοι χρήστες που παρουσίασαν τις εμπειρίες τους στο Business Insider.

Ο Mark μιλάει, επίσης, με μια δημιουργό του OnlyFans, σχεδόν καθημερινά, για θέματα που κυμαίνονται από την ψυχική του υγεία μέχρι την ασθένεια της γιαγιάς του. Οι συζητήσεις είναι μερικές φορές η μόνη αλληλεπίδραση που έχει με άλλο άτομο όλη μέρα. «Δεν έχω πολλούς φίλους στην πραγματική ζωή», είπε στο «Business Insider». «Νιώθω ότι έχει πάντα χρόνο, για να με φροντίζει και να με κάνει νιώθω καλά».

Η δημιουργός του OnlyFans, Elaina St James, αναφέρθηκε στον Tom, έναν παντρεμένο άνδρα ηλικίας 70 ετών, ο οποίος έχει μετατραπεί σε ένα είδος «κολλητού» της, ξοδεύοντας 1.200$ σε περίπου ένα χρόνο. Δεν υπάρχει τίποτα σεξουαλικό στις συνομιλίες τους. Ο Τομ έχει μιλήσει για την οικογένειά του και τα προηγούμενα προβλήματα υγείας του. Είπε ότι της πιστώνει ότι του έδωσε το κίνητρο να ξαναβρεί τη φόρμα του. «Μου λέει “Elaina, δεν ξέρεις τι έχεις κάνει για μένα”», αναφέρει η δημιουργός περιεχομένου.

Πανδημία Μοναξίας

Ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αισθάνονται πιο απομονωμένοι και πιο μόνοι. Μια έρευνα της Meta-Gallup, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, διαπίστωσε ότι το 24% των ενηλίκων που συμμετείχαν ένιωθαν πολύ ή αρκετά μόνοι. Οι άνδρες, ιδιαίτερα, φαίνεται να παρουσιάζουν δυσκολίες στη δημιουργία βαθύτερων σχέσεων.

Σε μια έρευνα του Pew που δημοσιεύθηκε πέρυσι, το 63% των ερωτηθέντων ανδρών κάτω των 30 ετών δήλωσαν ότι ήταν ελεύθεροι, ενώ μόνο το 34% των ερωτηθέντων γυναικών αυτής της ηλικιακής ομάδας περιέγραψαν τον εαυτό τους με τον ίδιο τρόπο. Σε μια άλλη μελέτη, επίσης του Pew, το 2023 , οι γυναίκες όλων των ηλικιών που συμμετείχαν ανέφεραν ότι ήταν πιο πιθανό να μιλήσουν στους στενούς τους φίλους για προσωπικά θέματα όπως η οικογένεια, η υγεία και η εργασία.

Ακριβή μου… «φίλη»

Το OnlyFans εξελίσσεται σταδιακά σε ένα μέρος για τους χρήστες, η πλειονότητα των οποίων είναι άνδρες, όπου μπορούν να καλύψουν τις συναισθηματικές τους ανάγκες. Και αυτό φαίνεται και από τους δημιουργούς στην πλατφόρμα. Όλο και περισσότεροι δεν πουλούν απλώς φωτογραφίες και βίντεο, πουλάνε «συνδέσεις»: Προσαρμοσμένο περιεχόμενο, απευθείας μηνύματα, συνομιλίες και συμβουλές.

Αρκετοί δημιουργοί είπαν στην ιστοσελίδα «Business Insider» ότι οι αλληλεπιδράσεις με τους θαυμαστές με απευθείας μηνύματα αποτελούν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους, μερικές φορές ξεπερνώντας και τις συνδρομές. Για παράδειγμα, η δημιουργός περιεχομένου του Only Fans, Jade Nicole, αναφέρει πως οι πελάτες της πληρώνουν πολλά επιπλέον, για να της στέλνουν μηνύματα και να λαμβάνουν περισσότερο προσαρμοσμένο περιεχόμενο. Έναντι 600 δολαρίων τον μήνα, η Jade προσφέρει την «εμπειρία φίλης» με σταθερή ανταλλαγή μηνυμάτων ακόμη και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει κερδίσει περισσότερα από 36.000 δολάρια και τα 25.000 από αυτά προέρχονται από την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων.

«Είναι εκπληκτικό που κάποιος θα πλήρωνε 600 δολάρια μόνο για να μου μιλήσει», είπε στο Business Insider, προσθέτοντας ότι είδε αυξημένο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι άνθρωποι ήταν πιο απομονωμένοι. Άλλοι παραγωγοί υπογραμμίζουν πως από ένα σημείο και μετά αναπτύσσουν τόσο στενές σχέσεις με τους χρήστες που μπορεί και να μη ζητήσουν χρήματα, αλλά λαμβάνουν ένα «αυθόρμητο φιλοδώρημα» ανάλογα με την αλληλεπίδραση που έχουν.

«Οι χρήστες θέλουν να αλληλεπιδράσουν», είπε ο Keily Blair, ο CEO της OnlyFans, στο συνέδριο Axios BFD τον Οκτώβριο. Οι συνομιλίες επί πληρωμή (μηνύματα ή βίντεο) αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των εσόδων στο Only Fans, το συνολικό μέγεθος των οποίων ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2022, το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ο Walter, για παράδειγμα, πληρώνει εκατοντάδες δολάρια για τη συνομιλίες με τη Farrah. Αν και η αποκόμιση κερδών μέσω των «συνδέσεων» είναι ξεκάθαρη, ο αντίκτυπος που έχουν αυτές στη ζωή των χρηστών είναι περισσότερο δύσκολο γίνει αντιληπτός.

Μια παλιά ιστορία… «Κέρδη» για τους χρήστες στην πραγματική ζωή;

Μια μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες που συμμετείχαν ανέφεραν βελτιώσεις στις σχέσεις της πραγματικής ζωής – συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης επικοινωνίας, μεγαλύτερης οικειότητας και σαφέστερων ορίων – μετά τη χρήση του OnlyFans.

Η ιδέα της συντροφικότητας στο χώρο της σεξουαλικής εργασίας δεν είναι κάτι καινούργιο και πολλοί ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το OnlyFans είναι στην πραγματικότητα μια εξέλιξη των «ροζ» τηλεφωνικών γραμμών και των στριπτιτζάδικων ή των αποκαλούμενων «music halls – bars», μέρη όπου οι άνδρες αναζητούσαν τη σύνδεση. Η διαφορά με το OnlyFans, ωστόσο, είναι η ευκολία στην προσβασιμότητα.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτές οι σχέσεις μπορούν να ακολουθήσουν τελικά μια καθοδική πορεία: Οι μοναχικοί άνθρωποι στρέφονται στους OnlyFans αναζητώντας σύνδεση, αλλά τελικά αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει το αίσθημα της απομόνωσης.

«Αν για παράδειγμα πεινάς και επισκέπτεσαι ένα περίπτερο, αγοράζοντας σοκολάτες και πατατάκια, αυτό θα σε χορτάσει; Με τον καιρό θα έχεις αυτό που χρειάζεσαι; Η απάντηση είναι φυσικά “όχι”. Είναι το ίδιο πράγμα συναισθηματικά. Γεμίζω τον εαυτό μου με “καραμέλες”, αλλά δεν υπάρχει τίποτα αληθινό εκεί για μένα», τόνισε στο «Business Insider» o Robert Weiss, πιστοποιημένος ειδικός στη σεξουαλική εξάρτηση, που εστιάζει στην ψηφιακή οικειότητα.

Ο Ronald Levant, ομότιμος καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Akron και συγγραφέας πολλών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του «The Psychology of Men and Masculinities», επισήμανε μια μελέτη του 1999 σχετικά με το ζήτημα. «Στην έρευνα «G-Strings and Sympathy: Strip Club Regulars and Male Desire», η Κάθριν Φρανκ, μια ανθρωπολόγος, εργάστηκε κρυφά ως στρίπερ. Διαπίστωσε ότι οι πελάτες της ήθελαν περισσότερο να μιλήσουν για πράγματα εκτός σεξ και φαίνονταν σαν να ήταν τόσο μόνοι», υπογράμμισε ο Levant.

Η ανδρικη «αλεξιθυμία»

Πολλά από αυτά σχετίζονται με τα αρσενικά πρότυπα, συγκεκριμένα την «κανονιστική ανδρική αλεξιθυμία», η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων. Για κάποιους, είναι πιο εύκολο να ανοιχτούν στο OnlyFans παρά να παρουσιάζονται ευάλωτοι στην οικογένεια ή τους φίλους τους. «Θα μπορούσαν να θεωρούν τους εαυτούς τους πάνω από τη γυναίκα, επειδή είναι εργαζόμενη του σεξ και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να αισθάνονται άνετα για την παραβίαση των “ανδρικών κανόνων”», είπε ο Levant.

«Έχει να κάνει με το πώς κοινωνικοποιούνται τα αγόρια, για να συμμορφώνονται με τα αντρικά πρότυπα από πολύ μικρή ηλικία», πρόσθεσε. «Ένα από τα πιο καταστροφικά αρσενικά πρότυπα είναι ο κανόνας για τον περιορισμό της έκφρασης ευάλωτων συναισθημάτων».

«Σχέσεις συναλλακτικές»…

Σε κάθε περίπτωση, το φαινόμενο έχει διχάσει τους ειδικούς. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι σχέσεις στο OnlyFans βοηθούν, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους πιο μοναχικούς.

Μια μελέτη του 2023 εξέτασε 425 χρήστες OnlyFans, οι οποίοι ανέφεραν ότι πλέον αισθάνονται πιο άνετα να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. «Ανέφεραν βελτιωμένη επικοινωνία, βελτιωμένη κατανόηση του συντρόφου τους, μεγαλύτερη οικειότητα και αυξημένη ευελιξία και άνοιγμα σε νέες κοινές εμπειρίες», δήλωσε η Marie Lippmann, συγγραφέας της μελέτης και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Chico.

Ωστόσο, άλλοι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ανακούφιση από μια πλατφόρμα όπως το OnlyFans – με τις σχέσεις συναλλαγής – είναι μια προσωρινή ικανοποίηση απ’ τα προβλήματα της πραγματικής ζωής και ότι η εξάρτηση από αυτήν μπορεί να γίνει ένα είδος εθισμού.

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει σε κάποιο βαθμό και για τους δημιουργούς. Ορισμένοι εξ αυτών που μίλησαν στο «Business Insider» ανέφεραν πως πλέον έχουν οποιοδήποτε ραντεβού από τότε που ξεκίνησαν την παρουσία τους στο Only Fans. Έχουν συνηθίσει τόσο πολύ τη διαδικτυακή αλληλεπίδραση που νιώθουν κάπως περίεργα να βγουν ραντεβού με κάποιον στην πραγματική ζωή.

Εν τέλει, καταλήγει το «Business Insider», η πραγματικότητα των περισσότερων από αυτές τις ψηφιακές υποθέσεις είναι πως επί της ουσίας είναι όλες «συναλλακτικές». Μπορεί το αυθεντικό συναίσθημα – μερικές φορές – να προκύπτει, ενδεχομένως και ως «παρενέργεια», αλλά στην πράξη έχουμε έναν χρήστη που πληρώνει, για να λάβει την προσοχή του δημιουργού.