Ο Λιονέλ Μέσι μετά το Μουντιάλ 2026, επέστρεψε στην δράση για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο 39χρονος Αργεντίνος σταρ πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της ομάδας του Μαϊάμι με την Κολόμπους για το MLS, στο 53ο λεπτό και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους.

Messi is back after leading Argentina to its second-straight World Cup Final appearance. 👏 pic.twitter.com/F91Bo3BC4v — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο με 2-2 και είχε έντονο Ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς το ένα γκολ της Ίντερ το πέτυχε ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της χώρας μας Νόα Άλεν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.