Επίδοση ρεκόρ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη σεζόν 2025-26 με έσοδα ύψους 1,221 δισ. ευρώ.

Μπορεί σε αγωνιστικό επίπεδο η περασμένη περίοδος να μην ήταν καθόλου καλή για τη «βασίλισσα», οικονομικά όμως ήταν ένας θρίαμβος, καθώς ο σύλλογος κατέγραψε τα περισσότερα έσοδα της ιστορίας του.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Ρεάλ έκλεισε τη σεζόν 2025-26 με έσοδα 1,221 δισ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων έφτασαν στα 287,4 εκατ. ευρώ. Ποσό που μεταφράζεται σε αύξηση 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση της τάξης του 11% στα έσοδα από το γήπεδο, μετά την εντυπωσιακή ανακαίνιση του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, όπως και αύξηση ύψους 6% στα έσοδα από το μάρκετινγκ μετά τις νέες συμφωνίες με τους χορηγούς.

Συνολικά την τελευταία επταετία τα έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν αυξηθεί κατά 61%, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να στέκεται πολύ σε αυτούς τους εντυπωσιακούς αριθμούς, επισημαίνοντας την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η διοίκησή του.