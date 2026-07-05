Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι και επισήμως πλέον ο νέος προπονητής της Αλ Σαντ, με την ομάδα του Κατάρ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών μετά την υπογραφή του συμβολαίου, διάρκειας δύο ετών.

Πριν αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ ο Ρουμάνος προπονητής φερόταν να συζητάει με τη Μπεσίκτας. Μετά την αποχώρησή του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τα ρεπορτάζ τον ήθελαν να είναι σε συζητήσεις με την Αλ Σαντ και τελικά όντως θα είναι κάτοικος Κατάρ για την επόμενη διετία.

Η πρόταση της Αλ Σαντ, η οποία του πρόσφερε περισσότερα από 4 εκατ. ευρώ ετησίως, έπεισε τον Λουτσέσκου να πει το «ναι» και να βάλει την υπογραφή του, με τους Καταριανούς να επισημοποιούν την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Επισήμo. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναλαμβάνει προπονητής της Αλ Σαντ για τις επόμενες δύο σεζόν», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, ενώ στα social media δημοσιεύθηκαν και οι φωτογραφίες από την υπογραφή του συμβολαίου.