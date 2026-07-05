Ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους για να αναλάβει την εθνική Γερμανίας και αυτό σημαίνει πως σύντομα θα τεθεί αντιμέτωπος με την Εθνική Ελλάδας για το Nations League.

Η αποτυχία της «μανσάφτ» στο Μουντιάλ 2026, όπου αποκλείστηκε στη φάση των «32» από την Παραγουάη, είχε ως αποτέλεσμα η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να κινητοποιηθεί και να αποφασίζει να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, επομένως, αποτελεί ήδη παρελθόν και ο αντικαταστάτης του, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Κλοπ, καθώς ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει προφορική συμφωνία και απομένουν πλέον λεπτομέρειες.

Αυτό σημαίνει πως η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Κλοπ, καθώς οι δύο ομάδες κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο του Nations League και το φθινόπωρο θα αναμετρηθούν δύο φορές.

Συγκεκριμένα, στις 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, θα γίνει το πρώτο παιχνίδι και θα είναι στη Γερμανία, ενώ το δεύτερο, επί ελληνικού εδάφους, θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.