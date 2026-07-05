Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά θέλει να φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν επειδή δεν έχει εξασφαλισμένη θέση στην 11άδα και για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Λίβερπουλ ή η Άρσεναλ να προσφέρουν 120 εκατ. ευρώ.

Ο 23χρονος διεθνής Γάλλος εξτρέμ υπέγραψε το καλοκαίρι του 2023 στους Παριζιάνους, με τους οποίους πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως είναι όλα καλά.

Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, ο Μπαρκολά ζητάει εγγυήσεις από τον Λουίς Ενρίκε για σταθερή παρουσία στην αρχική 11άδα, ο προπονητής όμως δεν μπορεί να του τις δώσει καθώς υπάρχουν οι Χβίτσα Κβαρατσχέλια και Ντεζιρέ Ντουέ.

Έτσι, ο Μπαρκολά επιθυμεί, πλέον, να πάρει μεταγραφή, με το «Footmercato» να αναφέρει πως οι Λίβερπουλ και Άρσεναλ ενδιαφέρονται για την απόκτησή του και πως θα πρέπει να είναι έτοιμες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ζητάει 120 εκατ. ευρώ για να πουλήσει τον Μπαρκολά και θα περιμένει προτάσεις.