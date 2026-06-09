Την Τετάρτη (10/6) θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Κώστα Πανανικολάου στο τέταρτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος καθώς έκαναν το 2-1 τη Δευτέρα (8/6) στο ΣΕΦ και θα προσπαθήσουν να την πάρουν την Τετάρτη (10/6) στο Telecom Center Athens, όπου στέφθηκαν και πρωταθλητές Ευρώπης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έκανε κανονική προπόνηση την Τρίτη (9/6), με τον προπονητή του Ολυμπιακού να μην ξέρει ακόμη αν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ και τον Παπανικολάου, η συμμετοχή ή όχι των οποίων θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο Ντόρσεϊ δεν έχει αγωνιστεί σε κανέναν από τους τρεις τελικούς που έχουν γίνει μέχρι στιγμής καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξί γόνατο, ενώ ο Παπανικολάου απουσίασε από το τρίτο παιχνίδι λόγω προβλήματος στη μέση.