Εξελίξεις ενόψει για το μέτωπο Γιαννούλη με τον Ολυμπιακό να έχει μπει δυναμικά στην διεκδίκηση του παίκτη της Άουγκσμπουργκ.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι ένας παίκτης του οποίου την περίπτωση παρακολουθούσε σύμφωνα με τα ρεπορτάζ – τον τελευταίο καιρό – ο Ολυμπιακός και ενώ τον παίκτη ήθελαν ο ΠΑΟΚ αλλά και ομάδες του εξωτερικού, όπως η Κόβεντρι. Σύμφωνα με τα γερμανικά δε media ο έμπειρος αριστερός μπακ ήθελε – και εξακολουθεί να θέλει – να γυρίσει στην Ελλάδα παρά τις κρούσεις που είχε από την Ευρώπη.

Σε αυτήν την φάση προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει δυναμικά στην διεκδίκηση του Γιαννούλη και με ζητούμενο φυσικά να κλείσει αυτήν την μεταγραφή. Ενός παίκτη που δεν θα μπορούσε να τον αφήσει μεταγραφικά ασυγκίνητο.