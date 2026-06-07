Καμία ρήτρα για Τολιόπουλο

Ένα από τα πρόσωπα των ημερών είναι στον Παναθηναϊκό ο Τολιόπουλος, για την απόδοση κόντρα στον Ολυμπιακό και τα μεταγραφικά σενάρια. Ο Έλληνας γκαρντ ήταν πάρα πολύ καλός στον δεύτερο τελικό με τον Ολυμπιακό, υπενθύμισε ότι μπορεί να προσφέρει πολλά αν υπάρχει εμπιστοσύνη από τον προπονητή και το μέλλον του αποτελεί θέμα συζήτησης. Τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ θέλουν τον Τολιόπουλο, στο συμβόλαιο του οποίου με τους πράσινους δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης. Αυτό περιπλέκει λίγο τα πράγματα για τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι… εύχονται να μην τα πάει καλά στα επόμενα παιχνίδια των τελικών. Γιατί αν τα πάει, ο Γιαννακόπουλος δύσκολα θα τον αφήσει.

Κι άλλες αλλαγές ο Σαββίδης

Οι Μάτος και Βιεϊρίνια είναι αυτοί που θα αναλάβουν να χτίσουν τον νέο ΠΑΟΚ και αν αυτό είναι καλό ή όχι θα φανεί στην πράξη. Σίγουρα πρόκειται για δύο πρόσωπα που απολαμβάνουν την αγάπη των οπαδών του δικεφάλου του βορρά, άλλο όμως το να είσαι εντός των τεσσάρων γραμμών και άλλο το να πρέπει να κάνεις τη διαφορά έξω από αυτές. Γύρω από τους ασπρόμαυρους επικρατεί ένα κλίμα αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή, το βέβαιο όμως είναι ότι οι αλλαγές που έχει αποφασίσει ο Σαββίδης θα συνεχιστούν. Είτε αφορούν το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είτε το διοικητικό, τον τρόπο που θα λειτουργεί η ΠΑΕ.

Βασικός στόχος η συσπείρωση

Αυτό που θέλει ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ είναι να επαναφέρει τη συσπείρωση, η οποία χάθηκε προς το τέλος της σεζόν. Δεν είναι κρυφό ότι το κλίμα είναι λίγο… περίεργο στη Θεσσαλονίκη για τον Σαββίδη μετά την εμφάνιση του Μυστακίδη και την είσοδό του στο μπάσκετ. Δεν είναι επίσης κρυφό ότι ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου του δικεφάλου του βορρά απογοητεύθηκε από την αποτυχία της ομάδας φέτος, στη χρονιά των 100ών γενεθλίων, θεωρώντας υπεύθυνο τον Σαββίδη. Η περίοδος γενικά δεν είναι καλή για τον Ιβάν, έχει περάσει και καλύτερες, αλλά αυτό δεν τον πτοεί και αυτό που θέλει είναι με τις κινήσεις που θα γίνουν να υπάρξει ξανά συσπείρωση.

Σύντομα εξελίξεις με Γιόβιτς

Συμφωνία της ΑΕΚ με τον Γιόβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου προαναγγέλλουν οι Σέρβοι και στη Νέα Φιλαδέλφεια επιβεβαιώνουν. Όπως έκλεισε το θέμα του Νίκολιτς χωρίς πολλά-πολλά, το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τον Σέρβο φορ, από τη στιγμή που ο ίδιος είναι πολύ χαρούμενος στην ομάδα, στην Ελλάδα και δεν το κρύβει. Εντός του μήνα, ενδεχομένως και εντός των επόμενων 15 ημερών, θα υπάρξουν εξελίξεις με το θέμα του Γιόβιτς και θα είναι ευχάριστες, θα υπάρξει ανανέωση του συμβολαίου του, με τις ετήσιες απολαβές του να αποτελούν την επιβράβευση για την εκπληκτική πρώτη σεζόν του στους κιτρινόμαυρους.

Το πιο σημαντικό συμβόλαιο

Η ΑΕΚ ανανέωσε με τον Νίκολιτς, θα ανανεώσει με τον Γιόβιτς, θέλει να ανανεώσει και με τον Πινέδα, αλλά το πιο σημαντικό συμβόλαιο είναι άλλο. Είναι αυτό του Ριμπάλτα, το οποίο επίσης θα επιδιώξει να ανανεώσει ο Ηλιόπουλος, καθώς πρόκειται για τον άνθρωπο που κινεί τα νήματα, είναι αυτός που φροντίζει ώστε όλα να λειτουργούν ρολόι στα μεταγραφικά και να έχει ο προπονητής το ρόστερ που θέλει. Ο Ριμπάλτα γνωρίζει για το ενδιαφέρον που υπάρχει από ισπανικές ομάδες, όπως η αγαπημένη του Εσπανιόλ, αλλά γνωρίζει και το πλάνο του Ηλιόπουλου για την ΑΕΚ. Και του αρέσει. Γι’ αυτό και υπάρχει αισιοδοξία στη Νέα Φιλαδέλφεια για το μέλλον της συνεργασίας τους και ειδικά αν η ομάδα παίξει στη League Phase του Champions League τη νέα σεζόν.