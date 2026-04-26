Η Κλαμπ Μπριζ νίκησε με 2-0 τη Γάνδη εκτός έδρας με τον Χρήστο Τζόλη να σκοράρει για 13η φορά φέτος στο βελγικό πρωτάθλημα και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Την ώρα που τα μεταγραφικά σενάρια για το μέλλον του συνεχίζονται, καθώς φέρεται να αποτελεί στόχο αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, ο διεθνής Έλληνας άσος είναι συγκεντρωμένος στην Κλαμπ Μπριζ και στην προσπάθειά της να στεφθεί πρωταθλήτρια.

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Γάνδη, η ομάδα του Τζόλη άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με τον Βέτλεσεν και στο 89′ ήταν ο Έλληνας άσος που βρήκε δίχτυα για το 0-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, η Κλαμπ Μπριζ ανέβηκε στην 1η θέση και στο +1 από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ ο Τζόλης έφτασε τα 13 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα του Βελγίου.