Η απόσταση ανάμεσα σε ένα μεγάλο όνειρο και την υλοποίησή του μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να καλυφθεί με σημαντική οικονομική στήριξη. Για την Εθνική Ιταλίας, η προοπτική συνεργασίας με τον Πεπ Γκουαρδιόλα μοιάζει με μια φιλόδοξη επένδυση υψηλού επιπέδου, που απαιτεί όμως και τα ανάλογα κεφάλαια. Οι υποψήφιοι για την προεδρία της ομοσπονδίας εξετάζουν ένα δυναμικό «restart», γνωρίζοντας πως τα οικονομικά δεδομένα απέχουν σημαντικά από εκείνα της Μάντσεστερ Σίτι, όπου ο Καταλανός τεχνικός αμείβεται με περίπου 24,8 εκατ. ευρώ μεικτά ετησίως.

Ακόμη και σε σύγκριση με άλλες εθνικές ομάδες, τα μεγέθη διαφέρουν αισθητά. Ο Κάρλο Αντσελότι, για παράδειγμα, ανανέωσε πρόσφατα με τη Εθνική Βραζιλίας έως το 2030 με απολαβές που προσεγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ, συν σημαντικά μπόνους επιτυχιών.

Παρά τις δυσκολίες, η ιδέα Γκουαρδιόλα δεν στερείται βάσης. Ενδεικτικές ήταν οι δηλώσεις του Λεονάρντο Μπονούτσι, ο οποίος υποστήριξε πως ο Ισπανός είναι ο ιδανικός άνθρωπος για την επόμενη μέρα της Ιταλίας, έστω κι αν πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα. Το βασικό εμπόδιο παραμένει φυσικά το κόστος, ωστόσο υπάρχει προηγούμενο που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας.

Το 2014, μετά το αποτυχημένο Μουντιάλ, η επιλογή του Αντόνιο Κόντε συνοδεύτηκε από σημαντική συμβολή χορηγού, ο οποίος κάλυψε περίπου το μισό του συμβολαίου του. Μάλιστα, το ίδιο brand, η Puma, διατηρεί σήμερα συνεργασία και με τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος λειτουργεί και ως πρεσβευτής της.

Στην παρούσα φάση, η υπόθεση παραμένει περισσότερο σε επίπεδο σκέψης παρά πράξης. Ωστόσο, εφόσον υπάρξει ένα σαφές πλάνο που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την πρώτη ομάδα αλλά και την ανάπτυξη των μικρότερων εθνικών, το οικονομικό χάσμα θα μπορούσε να περιοριστεί, με τη συμβολή των χορηγών που θα επωφεληθούν από την αναβάθμιση του brand της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών, ο πιο ακριβοπληρωμένος ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας μετά τον Κόντε ήταν ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, που έφτασε τα 3 εκατ. ευρώ καθαρά μετά την κατάκτηση του Euro. Ποσό που δεν επαρκεί για να δελεάσει έναν προπονητή του βεληνεκούς του Γκουαρδιόλα.

Σε διεθνές επίπεδο, οι απολαβές είναι σαφώς υψηλότερες, με τεχνικούς όπως ο Τόμας Τούχελ, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν και ο Ντιντιέ Ντεσάν να αμείβονται πλουσιοπάροχα. Αντίθετα, περιπτώσεις όπως του Λιονέλ Σκαλόνι και του Λουίς ντε λα Φουέντε κινούνται σε πιο «λογικά» επίπεδα.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η περίπτωση Γκουαρδιόλα αποτελεί ένα δύσκολο, αλλά όχι εντελώς ανέφικτο project, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συνδυασμός ισχυρής οικονομικής στήριξης και ξεκάθαρου αγωνιστικού οράματος.