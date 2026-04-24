Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αίγυπτο φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη διαχρονική συζήτηση γύρω από την ταυτότητα του Φαραώ που αναφέρεται στη βιβλική ιστορία του Μωυσή, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν τμήμα αρχαίου αγάλματος που αποδίδεται στον Ραμσή Β΄, έναν από τους ισχυρότερους ηγεμόνες της αρχαίας Αιγύπτου.

Το εύρημα θεωρείται ότι απεικονίζει τον Ραμσή Β΄, μορφή που πολλοί ιστορικοί συνδέουν με τον Φαραώ της Βίβλου και συγκεκριμένα με τα γεγονότα που περιγράφονται στο Βιβλίο της Εξόδου. Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, ο Μωυσής ήρθε αντιμέτωπος με έναν Φαραώ που αρνήθηκε να απελευθερώσει τους Ισραηλίτες από τη δουλεία, πυροδοτώντας τα γεγονότα της Εξόδου.

Το τμήμα του μεγάλου αγάλματος, που περιλαμβάνει τα πόδια και τη βάση του, εντοπίστηκε στην περιοχή Τελ Φαραούν στο ανατολικό Δέλτα του Νείλου, βορειοδυτικά της Ερυθράς Θάλασσας, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ανασκαφών υπό την επίβλεψη του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Το εύρημα έχει ύψος περίπου δύο μέτρα και εκτιμάται ότι ζυγίζει μεταξύ πέντε και έξι τόνων, σύμφωνα με την Daily Mail.

Παρά τη φθορά και τις ζημιές που παρουσιάζει, οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι διατηρούνται αρκετές λεπτομέρειες ώστε να συνδεθεί με βασιλικά γλυπτά της περιόδου του Νέου Βασιλείου, που εκτείνεται από το 1550 έως το 1070 π.Χ. Οι πρώτες αναλύσεις υποδεικνύουν ότι το άγαλμα ενδέχεται να μην κατασκευάστηκε αρχικά για το σημείο όπου βρέθηκε.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πιθανότατα μεταφέρθηκε από την Πι-Ραμσής, τη μεγαλοπρεπή βασιλική πόλη που ίδρυσε ο Ραμσής Β΄ στο Δέλτα του Νείλου. Από εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, μετακινήθηκε αργότερα στο Τελ Φαραούν, γνωστό στην αρχαιότητα ως Εμέτ, όπου ενδεχομένως επαναχρησιμοποιήθηκε εντός ναϊκού συγκροτήματος.

Ο Ραμσής Β΄, που βασίλεψε από το 1279 έως το 1213 π.Χ., ήταν γνωστός για τη στρατιωτική του ισχύ και τη στρατηγική του ικανότητα, διοικώντας στρατό περίπου 100.000 ανδρών. Η ταύτισή του με τον βιβλικό Φαραώ βασίζεται κυρίως στο εδάφιο Έξοδος 1:1, όπου αναφέρεται ότι Εβραίοι σκλάβοι κατασκεύαζαν την πόλη «Ρααμσής» ή Πι-Ραμσής, η οποία συνδέεται άμεσα με την εποχή και το έργο του συγκεκριμένου ηγεμόνα.

Παρότι η Βίβλος δεν κατονομάζει ρητά τον Φαραώ, η γεωγραφική αυτή σύνδεση, σε συνδυασμό με τη μακρά και κυρίαρχη βασιλεία του Ραμσή Β΄ και τη χρονική τοποθέτηση της 19ης Δυναστείας, τον καθιστούν έναν από τους επικρατέστερους υποψηφίους, κάτι που ενισχύεται συχνά και από τη λαϊκή κουλτούρα.

Οι υπεύθυνοι της ανασκαφής εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο θραύσμα πιθανόν αποτελούσε μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης γλυπτικής σύνθεσης, η οποία ενδεχομένως απεικόνιζε τον βασιλιά μαζί με αιγυπτιακές θεότητες. Παρόμοια ευρήματα σε άλλες τοποθεσίες έχουν δείξει ότι οι ηγεμόνες συχνά απεικονίζονταν σε τελετουργικές τριάδες, χαρακτηριστικό στοιχείο της μνημειακής ναϊκής τέχνης της αρχαίας Αιγύπτου.

Οι αρχαιολόγοι τονίζουν ότι περαιτέρω μελέτη της πέτρας, των τεχνικών λάξευσης και των επιφανειακών λεπτομερειών μπορεί να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την προέλευση του αγάλματος και να εξηγήσει τον τρόπο μεταφοράς του στο Δέλτα του Νείλου.

Η ταυτότητα του Φαραώ της Εξόδου αποτελεί αντικείμενο έντονης επιστημονικής συζήτησης εδώ και δεκαετίες. Ο Ραμσής Β΄ αναφέρεται συχνά ως βασικός υποψήφιος, κυρίως λόγω των βιβλικών αναφορών στην κατασκευή της πόλης Πι-Ραμσής από τους Ισραηλίτες. Η πόλη αυτή, που χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, θεωρείται ότι βρισκόταν στην ίδια περιοχή του ανατολικού Δέλτα όπου εντοπίστηκε το νέο εύρημα.

Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι αυτή η γεωγραφική σύμπτωση ενισχύει τη σύνδεση του Ραμσή Β΄ με τη βιβλική αφήγηση του Μωυσή. Ωστόσο, άλλοι ιστορικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει άμεση αρχαιολογική απόδειξη που να επιβεβαιώνει την ταυτότητα του Φαραώ της Εξόδου, υπογραμμίζοντας ότι η Βίβλος δεν αναφέρει συγκεκριμένο όνομα, αφήνοντας το ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες.

Παρά τις επιφυλάξεις, τα ευρήματα που σχετίζονται με τον Ραμσή Β΄ συνεχίζουν να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, λόγω της σημασίας του στην αιγυπτιακή ιστορία και της διαχρονικής συζήτησης γύρω από την Έξοδο.

Το 2024, άλλη ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε στην Αίγυπτο ένα αρχαίο ξίφος που συνδέεται με τον βιβλικό Φαραώ. Η χάλκινη λεπίδα, ηλικίας περίπου 3.000 ετών, φέρει τα σύμβολα του Ραμσή Β΄, ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος βασιλιάς της αρχαίας Αιγύπτου.

Το ξίφος εντοπίστηκε ανάμεσα στα ερείπια αρχαίου στρατιωτικού οχυρού στο Χους Ίσα, πόλη νότια της Αλεξάνδρειας, όπου υπήρχαν στρατώνες και αποθηκευτικοί χώροι για τρόφιμα, όπλα και άλλα αγαθά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το όπλο πιθανότατα δεν ανήκε στον ίδιο τον βασιλιά, αλλά σε κάποιον στρατιώτη που υπηρετούσε στο οχυρό.

Η αιγυπτιολόγος του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Ελίζαμπεθ Φρουντ, η οποία δεν συμμετείχε στην ανασκαφή, δήλωσε στην εφημερίδα The Washington Post: «Ένα αντικείμενο που φέρει τα καρτούς του Ραμσή Β΄ θα υποδήλωνε ότι ανήκε σε κάποιον σχετικά υψηλού βαθμού. Το να μπορεί κάποιος να επιδεικνύει ένα τέτοιο αντικείμενο, ακόμη κι αν βρισκόταν μέσα σε θήκη, αποτελούσε ένδειξη κύρους και κοινωνικής θέσης».

Το ξίφος βρέθηκε στην τοποθεσία Τελ Αλ-Αμπκάιν, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούσε «ένα κρίσιμο στρατιωτικό φυλάκιο».