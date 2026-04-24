Μεγάλη αναγνώριση για τον Ολυμπιακό και τη φετινή του πορεία στην κανονική περίοδο της EuroLeague, καθώς η διοργανώτρια αρχή συμπεριέλαβε τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν. Οι δύο «Ερυθρόλευκοι» αποτέλεσαν τη μοναδική διπλή εκπροσώπηση από την ίδια ομάδα, επιβεβαιώνοντας την επιρροή τους στη συνολική εικόνα του Ολυμπιακού.

Στην καλύτερη πεντάδα της EuroLeague βρίσκονται επίσης οι Ελάιζα Μπράιαντ, Σιλβέν Φρανσίσκο και Ζαν Μοντέρο, συμπληρώνοντας το σύνολο των κορυφαίων της φετινής κανονικής περιόδου.

Η παρουσία Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην elite πεντάδα έρχεται ως επιβράβευση για τη σταθερότητα και την καθοριστική συμβολή τους σε μια σεζόν υψηλών απαιτήσεων, όπου ο Ολυμπιακός πρωταγωνίστησε εκ νέου σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.