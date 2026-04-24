Ο Μάικ Τζέιμς επιβεβαίωσε ότι δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και πως το καλοκαίρι θα βρεθεί στην αγορά των free agents. Σε συνέντευξή του στην L’Équipe, ο Αμερικανός γκαρντ ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία του με τους Μονεγάσκους ολοκληρώνεται, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια που τον ήθελαν δεσμευμένο μέχρι το 2027. Με χαρακτηριστική δόση ειρωνείας σχολίασε τα σχετικά δημοσιεύματα λέγοντας: «Επίσης λένε ότι ο Έλβις είναι ακόμη ζωντανός», ενώ όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα παραμονής του και τη σεζόν 2026/27, απάντησε μονολεκτικά: «Όχι!».

Ο ίδιος διευκρίνισε πως δεν έχει προχωρήσει σε καμία επαφή με άλλη ομάδα, τονίζοντας ότι το μοναδικό του μέλημα αυτή τη στιγμή είναι η ολοκλήρωση της σεζόν με τη Μονακό.

Ήδη, πάντως, το όνομά του έχει συνδεθεί με τη Dubai, την Αρμάνι Μιλάνο και την Μπαρτσελόνα, ενόψει της νέας σεζόν.

Η Μονακό αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο κρίσιμο παιχνίδι της πρόκρισης στα playoffs της EuroLeague (24/4, 20:30), με το ενδεχόμενο αποκλεισμού να σημαίνει ότι ο Τζέιμς ενδέχεται να έχει ήδη δώσει το τελευταίο του παιχνίδι στη διοργάνωση με τη φανέλα των Μονεγάσκων.