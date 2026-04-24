Το μυστήριο γύρω από το λεγόμενο «χρυσό αυγό», που είχε εντοπιστεί στον πυθμένα του ωκεανού προκαλώντας ακόμα και φόβους για εξωγήινη προέλευση, φαίνεται πως λύθηκε οριστικά, τρία χρόνια μετά την ανακάλυψή του. Το παράξενο αντικείμενο, με διάμετρο λίγο πάνω από 10 εκατοστά, βρέθηκε σε βάθος άνω των 3,25 χιλιομέτρων κάτω από τον Κόλπο της Αλάσκας και αποτέλεσε αντικείμενο εντατικής επιστημονικής έρευνας.

Παρά το γεγονός ότι μελετήθηκε από κορυφαίους θαλάσσιους βιολόγους παγκοσμίως, χρειάστηκε μια πολυετής και σύνθετη έρευνα για να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Τελικά, αποδείχτηκε πως δεν πρόκειται ούτε για εξωγήινο οργανισμό, ούτε για άγνωστο είδος, ούτε καν για αυγό.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το «χρυσό αυγό» είναι στην πραγματικότητα μια συστάδα νεκρών κυττάρων που αποτελούσε τη βάση μιας γιγαντιαίας θαλάσσιας ανεμώνης βαθέων υδάτων, γνωστής ως Ρελικάνθους ντάφνεε (Relicanthus daphneae). Η κιτρινωπή αυτή μάζα χρησίμευε για την πρόσφυση του οργανισμού πάνω σε βράχο, προτού η ανεμώνη πεθάνει ή μετακινηθεί, αφήνοντας πίσω τα υπολείμματά της.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Στίβεν Άουσκαβιτς, από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν, δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό που μπορέσαμε να λύσουμε το μυστήριο του αυγού. Ακόμα και χρόνια μετά τη συλλογή του, δεχόμασταν τακτικά αιτήματα για ενημερώσεις σχετικά με την ταυτότητά του. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπορούμε να αναδείξουμε τα μικρά και παράξενα στοιχεία του πλανήτη μας».

Η ανακάλυψη έγινε το 2023 κατά τη διάρκεια αποστολής βαθέων υδάτων που διοργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA). Οι χειριστές του τηλεκατευθυνόμενου οχήματος Deep Discoverer εντόπισαν το αντικείμενο, καθώς κινούνταν πάνω από τον πυθμένα, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν τι ακριβώς ήταν.

Το αντικείμενο ήταν λείο, γυαλιστερό και μαλακό, ενώ έφερε μια μεγάλη οπή στο μπροστινό μέρος. Αρχικά, οι επιστήμονες θεώρησαν ότι ίσως επρόκειτο για νέο είδος σπόγγου ή για το περίβλημα αυγού κάποιου άγνωστου οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της ανακάλυψης, ένας ερευνητής σχολίασε: «Κάτι προσπάθησε να μπει… ή να βγει», ενώ άλλος πρόσθεσε: «Ελπίζω μόνο όταν το πειράξουμε να μην αποφασίσει κάτι να βγει από μέσα».

Η ομάδα αστειεύτηκε ότι η σκηνή θύμιζε την αρχή ταινίας τρόμου, κάνοντας αναφορά στην ταινία Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ, όπου ο χαρακτήρας του Τζον Χερτ έρχεται αντιμέτωπος με τον «facehugger».

Με τη χρήση των βραχιόνων του ROV, το πλήρωμα αποκόλλησε το αντικείμενο από τον βράχο και το συνέλεξε σε σωλήνα για να μεταφερθεί στην επιφάνεια, σύμφωνα με την Daily Mail. Ωστόσο, όταν το δείγμα μεταφέρθηκε στο ερευνητικό πλοίο Okeanos Explorer, το μόνο που μπορούσε να επιβεβαιωθεί ήταν ότι επρόκειτο για κάτι «βιολογικό».

Η ανακάλυψη προκάλεσε έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, με πολλούς να εικάζουν ακόμα και εξωγήινη προέλευση, ενώ άλλοι υπέθεσαν ότι θα μπορούσε να είναι νέο είδος, δεδομένου ότι έως και τα δύο τρίτα της ζωής στους βαθείς ωκεανούς παραμένουν άγνωστα στην επιστήμη. Ειδικοί, ωστόσο, εκτιμούσαν ότι πιθανότερη εξήγηση ήταν ένα αυγό θαλάσσιου οργανισμού.

Το δείγμα στάλθηκε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σμιθσόνιαν, όπου αποδείχτηκε ακόμη πιο περίπλοκο από ό,τι αναμενόταν. Ο δρ Άλεν Κόλινς, ζωολόγος και διευθυντής του Εθνικού Συστηματικού Εργαστηρίου της NOAA Fisheries, ανέφερε: «Εργαζόμαστε με εκατοντάδες δείγματα και πίστευα ότι οι συνήθεις διαδικασίες θα έδιναν απάντηση. Ωστόσο, αυτό εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση που απαιτούσε εξειδικευμένη συνεργασία πολλών επιστημόνων».

Οι πρώτες ενδείξεις έδειξαν ότι το αντικείμενο δεν είχε τα χαρακτηριστικά ενός ζώου. Όπως εξήγησε ο δρ Κόλινς, δεν υπήρχαν στόμα ή μύες, ούτε μεμβράνη που να περιβάλλει το εσωτερικό, γεγονός που απέκλειε την πιθανότητα να πρόκειται για αυγό.

Ωστόσο, μικροσκοπική ανάλυση αποκάλυψε ότι το δείγμα ήταν ινώδες υλικό καλυμμένο με κύτταρα κνιδοκύτταρα, χαρακτηριστικά των κνιδόζωων, όπως τα κοράλλια και οι θαλάσσιες ανεμώνες. Περαιτέρω έρευνα περιόρισε την προέλευση στην ομάδα των Εξακοραλλίων, ενώ η σύγκριση με δείγματα γιγαντιαίων ανεμώνων που είχαν εντοπιστεί το 2021 έδειξε ομοιότητες.

Η πλήρης γονιδιωματική ανάλυση αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα γενετικού υλικού από γιγαντιαίες ανεμώνες, ενώ η ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για το είδος Ρελικάνθους ντάφνεε.

Οι ανεμώνες αυτού του είδους μπορούν να φτάσουν τα δύο μέτρα μήκος και τρέφονται με μικροοργανισμούς χρησιμοποιώντας τα ισχυρά κνιδοκύτταρά τους. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα κνιδόζωα και εντοπίζονται συνήθως κοντά σε υδροθερμικές πηγές του ωκεανού.

Η επίσης συγγραφέας της μελέτης, Σάρλοτ Μπένεντικτ, δήλωσε: «Αυτό το είδος θα έπρεπε να αποτελεί σύμβολο της εξερεύνησης των βαθέων υδάτων, καθώς δείχνει πόσο ενδιαφέροντα είναι αυτά τα ζώα που ζουν σε τόσο ακραίες και δυσπρόσιτες συνθήκες, αλλά και πόσα λίγα γνωρίζουμε για αυτά».

Παρά την πρόοδο, το μυστήριο δεν έχει λυθεί πλήρως. Όπως ανέφερε η ίδια: «Ένα βασικό ερώτημα παραμένει: αν πρόκειται για Ρελικάνθους, πού βρίσκεται το υπόλοιπο σώμα και πώς αποσπάστηκε; Πέθανε αφήνοντας αυτό το υπόλειμμα ή αποσπάστηκε και απομακρύνθηκε; Είναι πιθανό να πρόκειται για υπόλειμμα ατελούς ασεξουαλικής αναπαραγωγής, κατά την οποία ορισμένες ανεμώνες αφήνουν μέρος του “ποδικού δίσκου” τους».