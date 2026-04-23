Με κόσμο θα γίνουν τελικά οι αγώνες της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην Ισπανία, στα play off της Euroleague, αν και θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί.

Το γεγονός ότι οι Ισπανοί και οι Ισραηλινοί θα συναντηθούν στα play off ήταν πρόβλημα, υπό την έννοια πως υπήρχε ως σενάριο να γίνουν κεκλεισμένων των θυρών οι αγώνες στη Μαδρίτη. Ενδεχόμενο που δεν άρεσε καθόλου στη Ρεάλ και τελικά αποφεύχθηκε.

Όπως λοιπόν αποφασίστηκε στη συνάντηση που έγινε την Πέμπτη (23/4), τα παιχνίδια θα γίνουν κανονικά με κόσμο και στις εξέδρες θα βρίσκονται μόνο οπαδοί των γηπεδούχων καθώς δεν θα δοθούν εισιτήρια στους Ισραηλινούς.

Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί… Δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας ή όσοι έχουν δανειστεί διαρκείας, οι πρώτες σειρές των καθισμάτων θα είναι άδειες, θα είναι υποχρεωτική η ταυτοποίηση σε χώρους VIP ενώ θα υπάρχουν 450 αστυνομικοί στο γήπεδο και ενισχυμένη ιδιωτική ασφάλεια.