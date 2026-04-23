Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Κόντι-Μίλερ ΜακΙντάιρ είναι γνωστό και δημοσίευμα στη Σερβία κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για τρία χρόνια, με τις συνολικές απολαβές του παίκτη να ξεπερνάνε τα 7 εκατ. ευρώ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αποφασίσει να φύγει από τον Ερυθρό Αστέρα στο τέλος της σεζόν αλλά όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει να φοράει τα ερυθρόλευκα, καθώς εδώ και καιρό αποτελεί στόχο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι δύο πλευρές ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με το σερβικό «meridian sports» τα βρήκαν για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τον παίκτη να εισπράττει συνολικά περισσότερα από 7 εκατ. ευρώ.

Ο ΜακΙντάιρ ήταν εξαιρετικός στη φετινή Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος αποκλείστηκε από τη Μπαρτσελόνα στα play in, έχοντας κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, 7,4 ασίστ και 4,5 ριμπάουντ.