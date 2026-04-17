Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται αντιμέτωπος με μία ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή στη φετινή σεζόν, καθώς ο τραυματισμός στο γόνατό του εξακολουθεί να τον ταλαιπωρεί χωρίς να παρουσιάζει την αναμενόμενη πρόοδο.

Ο διεθνής επιθετικός παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω προβλήματος στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου, το οποίο αποκόμισε στις 8 Νοεμβρίου, στην αναμέτρηση με τη Σάντα Κλάρα στα Αζόρες. Παρά την αρχική αισιοδοξία, η αποθεραπεία δεν εξελίχθηκε όπως υπολογιζόταν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ έχει ήδη ενημερώσει τον παίκτη πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός για σημαντικό ακόμη διάστημα, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική βελτίωση, το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης παραμένει ανοιχτό, με τις οριστικές αποφάσεις να τοποθετούνται χρονικά έως τα μέσα Απριλίου.

Τα δεδομένα για τον πρώην φορ του Παναθηναϊκού γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικά, καθώς η χρονιά φαίνεται να παίρνει δυσάρεστη τροπή. Η υποτροπή που παρουσίασε μετά την επιστροφή του τον Νοέμβριο επιβράδυνε σημαντικά την αποκατάστασή του, βάζοντας ουσιαστικά «φρένο» στην προσπάθεια επανόδου του.

Όπως επισημαίνεται και από την «A Bola», η εικόνα των τελευταίων ημερών δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Η έλλειψη προόδου ενισχύει το σενάριο της επέμβασης, το οποίο πλέον συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Αν τελικά οδηγηθεί στο χειρουργείο, ο Ιωαννίδης αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η προετοιμασία του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Το προσεχές διάστημα θα είναι καθοριστικό, τόσο για την πορεία της αποθεραπείας του όσο και για την τελική απόφαση, σε μια υπόθεση που κρατά σε αγωνία τόσο τον ίδιο όσο και τη Σπόρτινγκ.