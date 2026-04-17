Καθώς η σεζόν στη Super League πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, στον Παναθηναϊκός έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Με το καλοκαιρινό μεταγραφικό «παράθυρο» να βρίσκεται προ των πυλών, τα πρώτα ονόματα που απασχολούν την ομάδα αρχίζουν να έρχονται στο φως.

Ένα από αυτά, σύμφωνα με το Foot Mercato, είναι ο Αντί Πελμάρ. Ο 26χρονος στόπερ φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των «πρασίνων», οι οποίοι εξετάζουν την περίπτωσή του για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη Γιαγκελόνια ως δανεικός από την Κλερμόν, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

Ο Πελμάρ πραγματοποιεί ιδιαίτερα θετική χρονιά στην Πολωνία, έχοντας σταθερή παρουσία και σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας του, με 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, καθώς πέρα από τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχουν εκδηλώσει και άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όπως η Μπρεστ, η Βόλφσμπουργκ και η Λεχ Πόζναν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει ρήτρα αγοράς ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στη συμφωνία του παίκτη, ωστόσο εκτιμάται πως η ομάδα που διατηρεί το σχετικό δικαίωμα δύσκολα θα προχωρήσει στην ενεργοποίησή της. Αυτό αφήνει ανοιχτό το πεδίο για τους υπόλοιπους «μνηστήρες», οι οποίοι συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την υπόθεση ενόψει των καλοκαιρινών εξελίξεων.