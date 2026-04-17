Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (17/4).

Η κανονική περίοδος ολοκληρώνεται και απέναντι στους αδιάφορους Τούρκους οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να τερματίσουν σε όσο το δυνατόν καλύτερη θέση, περιμένοντας να δουν αν θα προκριθούν απευθείας στα play off ή θα χρειαστεί να πάρουν μέρος στα play in πρώτα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Μπριζ UEFA Youth League

15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν

18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

19:30 Novasports 2HD Έλβερσμπεργκ – Καρλσρούη Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Κόμο Serie A

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Youth League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί Euroleague

20:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

20:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

20:30 Novasports 5HD Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports Extra 3 Ντουμπάι – Βαλένθια Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Ρασίνγκ Σανταντέρ Β΄Ισπανίας

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Κολωνία Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Κάλιαρι Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκμπερν – Κόβεντρι EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ρίο Άβε – Άβες Liga Portugal