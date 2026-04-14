Σύμφωνα με τον πρώην αθλητικό Διευθυντή της Αρμάνι Μιλάνο, το εν λόγω σενάριο δεν απείχε και πολύ από την πραγματικότητα το περασμένο καλοκαίρι. Ο λόγος για τον Τζιανμαρία Βατσίρτσα, νυν GM της Ντερτόνα, ο οποίος μιλώντας στο «Area 52» ανέφερε για τον Ντόρσεϊ: «Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τον Ντόρσεϊ, που είναι αρκετά ιδιαίτερη. Έχει περάσει καιρός πλέον, οπότε μπορώ να το πω: Ο Ντόρσεϊ επρόκειτο να έρθει στο Μιλάνο πέρσι. Τον καλέσαμε και θα ερχόταν. Θεωρούσε ότι η παρουσία του στον Ολυμπιακό είχε ολοκληρωθεί. Υπήρχαν ζητήματα, όλοι τα γνωρίζουν, και δεν αγωνιζόταν. Τελικά δεν υπήρχε τρόπος να φύγει λόγω του διαβατηρίου του και των κανονισμών της ελληνικής λίγκας. Και φέτοςέκανε την επιστροφή της χρονιάς. Σε επίπεδο σχέσεων, προέκυψε επίσης μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εμείς προσπαθήσαμε, ο παίκτης ήθελε, ήταν διαθέσιμος, αλλά η ομάδα δεν συμφωνούσε».

Όσο για τον Μιλουτίνοφ, πρόσθεσε: «Δεν αποκαλύπτω κάτι το εξαιρετικό εδώ και δεν νομίζω ότι κάποιος θα παρεξηγηθεί: το συμβόλαιο του Μιλουτίνοβ ήταν ήδη δηλαδή τελειωμένη υπόθεση με την Αρμάνι Μιλάνο. Το πρόβλημα είναι ότι ο Φαλ τραυματίστηκε, και τη στιγμή που τραυματίστηκε, κλείδωσαν τον Μιλουτίνοβ στα γραφεία. Δηλαδή, με τον μάνατζέρ του να περιμένει έξω, τον κράτησαν μέσα και βγήκε έχοντας ανανεώσει, ακριβώς επειδή ο Φαλ είχε τραυματιστεί. Έτσι κύλησε η ιστορία. Και φέτος, για πολλούς ήταν ο καλύτερος σέντερ στην EuroLeague.»