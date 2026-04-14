Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θεωρείται πλέον ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων. Η παρουσία του με τη Γκενκ έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του και ήδη μεγάλες ομάδες τον παρακολουθούν στενά.

Στη «μάχη» για την απόκτησή του βρίσκονται παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι, ενώ ενδιαφέρον έχουν δείξει επίσης η Λίβερπουλ, η Έβερτον, η Νιούκαστλ και η Λεβερκούζεν, γεγονός που δείχνει το πόσο υψηλά αξιολογείται σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, τρεις ομάδες φαίνεται να έχουν κινηθεί πιο αποφασιστικά: η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου και η Ντόρτμουντ. Η Ρεάλ φέρεται να εξετάζει πρόταση γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ, η Μπάγερν εμφανίζεται διατεθειμένη να φτάσει ακόμη και τα 40-45 εκατομμύρια, ενώ η Ντόρτμουντ ποντάρει στο πρότζεκτ εξέλιξης νεαρών παικτών και στον χρόνο συμμετοχής.

Από την πλευρά της, η Γκενκ ζητά ποσά που ξεκινούν από 55-60 εκατομμύρια ευρώ, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εύκολα τον νεαρό άσο.

Τέλος, αναφέρεται ότι η Ρεάλ Μαδρίτης διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο η Ντόρτμουντ έχει ήδη έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του παίκτη, προσφέροντας ξεκάθαρο αγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και η Γαλατασαράι να μπει στη διεκδίκηση με ισχυρή οικονομική πρόταση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό.