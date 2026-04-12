Η Marie-Louise Eta έγινε η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στην 60χρονη ιστορία της Bundesliga, χθες Σάββατο, στο εκτός έδρας ματς της Ουνιόν Βερολίνου με τη Χάιντενχαϊμ.

Η Ουνιόν Βερολίνου όρισε την 34χρονη ως βοηθό του προσωρινού προπονητή Μάρκο Γκρότε, μετά την απομάκρυνση του Ουρς Φίσερ κατά τη διάρκεια της διεθνούς διακοπής. Ο Φίσερ είχε οδηγήσει την ομάδα σε εντυπωσιακές επιτυχίες τα προηγούμενα πέντε χρόνια, όμως η Ουνιόν Βερολίνου βρέθηκε στον βυθό της βαθμολογίας τη φετινή σεζόν στην Bundesliga, μετά από εννέα συνεχόμενες ήττες.

Ο Γκρότε και η Eta προήχθησαν από την ομάδα U-19 της Ουνιόν Βερολίνου, η οποία είχε καταλάβει την τρίτη θέση τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στις διοργανώσεις νέων της UEFA, πριν κληθούν στην πρώτη ομάδα. Το πρώτο τους παιχνίδι ως επικεφαλής της Ουνιόν Βερολίνου ήταν εντός έδρας απέναντι στη Χάιντενχαϊμ. Παρά το γεγονός ότι η Eta αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα μέλος προπονητικού επιτελείου στο πρωτάθλημα από την ίδρυση της Bundesliga το 1963, ο σύλλογος επικεντρώθηκε αποκλειστικά στη δύσκολη αγωνιστική του κατάσταση.

🚨 Historical decision by Union Berlin as German club appoint Marie-Louise Eta as their head coach until June.



Union lost at Heidenheim, sacked the head coach Steffen Baumgart and put Marie-Louise Eta in charge until the end of the season.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026

«Πλήρως καταρτισμένη προπονήτρια»

«Για μένα είναι μια πλήρως καταρτισμένη προπονήτρια ποδοσφαίρου και τη βλέπω ακριβώς έτσι, ανεξάρτητα από το αν είναι γυναίκα ή άνδρας. Αυτή η απόφαση δεν ήταν ζήτημα φύλου, αλλά επιλογή ενός προπονητή ποδοσφαίρου που θα συνεργαστεί με την ομάδα», τόνισε ο πρόεδρος της Ουνιόν Βερολίνου, Dirk Zingler, όταν ρωτήθηκε για τον διορισμό της Eta.

Ο Γκρότε και η Eta πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση τη Δευτέρα, αν και αρκετοί παίκτες απουσίαζαν λόγω διεθνών υποχρεώσεων. Ο Ιταλός αμυντικός Λεονάρντο Μπονούτσι δεν συμμετείχε, εξαιτίας τραυματισμού στον μηρό που είχε υποστεί στην ήττα με 4-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν πριν από τη διεθνή διακοπή. Η 32χρονη Eta, πρώην αμυντική μέσος, ολοκλήρωσε την καριέρα της σε ηλικία 26 ετών, όταν αποφάσισε να στραφεί στην προπονητική, αναλαμβάνοντας την ομάδα αγοριών U15 της Βέρντερ Βρέμης.

+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++



Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… pic.twitter.com/5w84jM4kyu — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 11, 2026

Η Eta είχε αγωνιστεί στην Τούρμπινε Πότσδαμ – κατακτώντας το Champions League το 2010 και τρεις τίτλους Bundesliga με την ομάδα – πριν μετακινηθεί στο Αμβούργο, την Κλόπενμπουργκ και τη Βέρντερ Βρέμης. Είχε επίσης αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας και αργότερα εργάστηκε ως βοηθός προπονητή σε αυτές. Απέκτησε το επαγγελματικό δίπλωμα προπονητή από την ακαδημία της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στη Φρανκφούρτη και το καλοκαίρι εντάχθηκε στην Ουνιόν Βερολίνου από τη Βέρντερ Βρέμης. Έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στα κορυφαία πρωταθλήματα των «big five» της Ευρώπης.

Οι άλλες γυναικείες πρωτιές

Στη Γαλλία, η Corinne Diacre προσλήφθηκε το 2014 ως προπονήτρια της Κλερμόν, ομάδας της δεύτερης κατηγορίας. Αντικατέστησε την Helena Costa, η οποία είχε αρχικά προσληφθεί, αλλά αποχώρησε πριν την έναρξη της σεζόν, καταγγέλλοντας ότι αγνοήθηκε από άνδρες συναδέλφους και χρησιμοποιήθηκε ως «πρόσωπο» για λόγους δημοσιότητας. Η Κόστα αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα που διορίστηκε σε πάγκο ομάδας στις δύο κορυφαίες κατηγορίες ευρωπαϊκού επαγγελματικού πρωταθλήματος, ενώ η Diacre έγινε η πρώτη γυναίκα που κοουτσάρισε επαγγελματική ανδρική ομάδα σε επίσημο αγώνα στη Γαλλία.

Στην Ιταλία, η ομάδα τρίτης κατηγορίας Βιτερμπέζε προσέλαβε την Carolina Morace το 1999, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε επαγγελματική ανδρική ομάδα, ωστόσο παραιτήθηκε μετά από δύο αγώνες. Στην Αγγλία, η Φόρεστ Γκριν Ρόβερς έγινε ο πρώτος επαγγελματικός σύλλογος που διόρισε γυναίκα προπονήτρια, προσλαμβάνοντας τη Χάνα Ντίνγκλεϊ σε προσωρινό ρόλο. Η Ντίνγκλεϊ ήταν ήδη επικεφαλής της ακαδημίας της ομάδας — επίσης μια πρωτιά για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, η παρουσία της στον πάγκο ήταν σύντομη, καθώς αντικαταστάθηκε γρήγορα από άνδρα προπονητή.