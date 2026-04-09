Έρχεται και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα

Στην Αθήνα θα βρίσκεται σύντομα ο Φράνκο Μπαλντίνι και η συζήτηση που θα έχει με τον Γιάννη Αλαφούζο θα δείξει πολλά για τον Παναθηναϊκό. Ο Ιταλός είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στο να επιτευχθεί η συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ και ο ερχομός του στην Αθήνα είναι πολύ πιθανό να ξεκαθαρίσει μια και καλή το θέμα του Ισπανού. Ο Μπενίτεθ δεν έχει ακούσει από κανέναν άνθρωπο του Παναθηναϊκού κάτι για το μέλλον του, ότι είναι αμφίβολο, ότι κρίνεται στα πλέι οφ, όλα αυτά όμως γράφονται καθημερινά και έχουν δημιουργήσει ένα περίεργο κλίμα. Όλα αυτά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μία και καλή με την άφιξη του Μπαλντίνι.

Προχωράει για το νέο Καραϊσκάκη

Μπορεί το 0-1 από την ΑΕΚ να έκανε δύσκολα τα πράγματα στα αγωνιστικά, αυτό όμως δεν επηρεάζει σε τίποτα τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά το γηπεδικό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αποφασίσει να μετατρέψει σε πραγματικό στολίδι το Καραϊσκάκη και στην ΠΑΕ ασχολούνται καθημερινά και με αυτό το θέμα προκειμένου να μη χαθεί πολύς χρόνος με τη γραφειοκρατία. Ο Μαρινάκης θέλει να αρχίσουν όσο το δυνατόν πιο νωρίς τα έργα και γι’ αυτό υπάρχουν καθημερινά επαφές με όλους τους αρμόδιους, περιμένοντας και την αλλαγή στον συντελεστή δόμησης που είναι απαραίτητη.

Το «μυστήριο» με Τσικίνιο

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά του Ολυμπιακού, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπαθεί να καταλάβει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα με τον Τσικίνιο. Πρόκειται για παίκτη που έχει δείξει τον χαρακτήρα του και τον επαγγελματισμό του, άρα το να… έκατσε πάνω στο νέο συμβόλαιο αποκλείεται. Άλλο είναι το πρόβλημα με τον Τσικίνιο και έχει στοιχίσει πολύ στην ομάδα, με τον Μεντιλίμπαρ να ψάχνει τη λύση καθώς ξέρει καλύτερα από όλους πως αν είναι καλά ο Πορτογάλος επιθετικός χαφ, είναι πολύ καλά και ο Ολυμπιακός. Αν δεν είναι καλά ο Τσικίνιο, δεν είναι καλά η ομάδα και φαίνεται και στη βαθμολογία.

Κανένα θέμα με Γιακουμάκη

Η διακοπή του πρωταθλήματος δίνει τη δυνατότητα σε όλους στον ΠΑΟΚ να ηρεμήσουν, την ίδια ώρα που στο Μεξικό αρχίζουν να γράφουν για τον Γιακουμάκη. Τα πράγματα πάντως είναι ξεκάθαρα για τον Έλληνα φορ: Θα παραμείνει στον δικέφαλο του βορρά. Η σεζόν που έχει κάνει έπεισε τους πάντες στην ομάδα ότι πρέπει να αποκτηθεί και στον ΠΑΟΚ θα κάνουν τις απαραίτητες συζητήσεις με την Κρουζ Αζούλ, με στόχο να ρίξουν το ποσό που απαιτείται για την αγορά του παίκτη με βάση τη συμφωνία του περσινού καλοκαιριού. Καθοριστικό ρόλο φυσικά θα παίξει και η επιθυμία του Γιακουμάκη και αυτή είναι ξεκάθαρη και γνωστή σε όλους.

Οι επαφές του Καρυπίδη δείχνουν τι ισχύει

Πολλά έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα για την ΠΑΕ Άρης και την άφιξη νέου επενδυτή, η αλήθεια όμως είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη συνεχίζουν τις επαφές αλλά δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Καρυπίδης κάνει επαφές με παίκτες και παράλληλα ασχολείται και με το θέμα του προπονητή. Ο Γρηγορίου, άλλωστε, το ήξερε από την αρχή πως οι πιθανότητες παραμονής του και για την επόμενη σεζόν δεν ήταν πολλές. Όσο ο Καρυπίδης ασχολείται με παίκτες και προπονητές, θα σημαίνει πως δεν υπάρχει τίποτα νεότερο σε ό,τι αφορά νέο επενδυτή.

Θα φύγουν πολλοί

Χαμός αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι στην ΑΕΛ καθώς στη διοίκηση είναι οργισμένοι με την εικόνα της ομάδας στα play out. Είναι αρκετοί οι παίκτες που έχουν μπει στο στόχαστρο λόγω της απόδοσής τους και στο τέλος της σεζόν, όπως κι αν ολοκληρωθεί αυτή, θα γίνουν πολλές αλλαγές. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τον Σάββα Παντελίδη, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Stoiximan Super League, οπότε ο ίδιος θα έχει επιλογές. Δεν θα μείνει ξεκρέμαστος. Το θέμα είναι να αποφασίσουν στην ΑΕΛ τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και αν τον εμπιστεύονται ή όχι και για την επόμενη σεζόν.