Έπειτα από ένα 90λεπτο με μόνο μία καλή φάση, ο Ατρόμητος και η Κηφισιά έμειναν στο 0-0 για τη 2η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League.

Από τα πρώτα λεπτά ο ρυθμός του παιχνιδιού δεν ήταν καλός και η κατάσταση δεν βελτιώθηκε στη συνέχεια, με τις δύο ομάδες να μην αποφεύγουν τα λάθη. Η πρώτη καλή στιγμή ήταν στο 22′ για τους φιλοξενούμενους με το σουτ του Αντονίσε που εξουδετέρωσε ο Γκουγκεσασβίλι, για να απαντήσουν οι γηπεδούχοι με το σουτ του Γιουμπιτάνα που έφυγε άουτ στο 28′.

Η καλύτερη φάση του αγώνα ήταν στο 43′ με το δοκάρι για τους Περιστεριώτες σε κεφαλιά του Σταυρόπουλου μετά την εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, από την άλλη πλευρά, να έχει την καλύτερή της ευκαιρία στο 57′ με τον Αντονίσε που έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια και πλασέ αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε με τα πόδια.

Έτσι, το 0-0 έμεινε ως το τέλος του αγώνα, με την Κηφισιά να παίρνει πολύτιμο βαθμό στη μάχη για την παραμονή.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Μουντές, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (82’ Καραμάνης), Ουκάκι (74’ Τσιλούλης), Μίχορλ, Τσούμπερ (82’ Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (74’ Φαν Βέερτ), Τσαντίλας (61’ Μπάκου).

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Κονατέ, Ποκόρνι, Λαρουσί, Αντόνισε (88’ Σόουζα), Πόμπο (62’ Θεοδωρίδης), Πέρεθ (76’ Εμπό), Αμάνι (62’ Νούνελι), Ρουκουνάκης, Χριστόπουλος (62’ Μπένι).