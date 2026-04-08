Βαρύ πένθος στην Παρτίζαν και στο σερβικό μπάσκετ καθώς ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, προπονητής που έγραψε τη δική του ιστορία στην ομάδα του Βελιγραδίου, πέθανε σε ηλικία μόλις 67 ετών.

Ο Βουγιόσεβιτς αντιμετώπιζε εδώ και καιρό προβλήματα με την υγεία του και η κατάστασή του, όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ, επιδεινώθηκε τον Μάρτιο. Το πρόβλημα ήταν στην καρδιά και στους πνεύμονες και τελικά έχασε τη μάχη και απεβίωσε στα 67 του χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως προπονητής πέρασε από πολλές ομάδες, αυτή όμως με την οποία ταυτίστηκε ήταν η Παρτίζαν. Με τον Βουγιόσεβιτς στον πάγκο, η ομάδα του Βελιγραδίου κατέκτησε πρωταθλήματα, κύπελλα καθώς και το κύπελλο Κόρατς, ενώ το 2010 είχε φτάσει ως το Final Four της Euroleague

Τα συλλυπητήρια Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού

Η είδηση του θανάτου του Βουγιόσεβιτς έχει συγκινήσει τους πάντες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών ομάδων. «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ενός προπονητή που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο σερβικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», ανέφερε το μήνυμα του Παναθηναϊκού ενώ το δικό του έστειλε και ο Ολυμπιακός.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.

Ένας αληθινός δάσκαλος του παιχνιδιού και ένας προπονητής που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το πάθος, η γνώση και η αφοσίωσή του ενέπνευσαν γενιές παικτών και φιλάθλων.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Αναπαύσου εν ειρήνη, κόουτς».