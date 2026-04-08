Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ, καθώς ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για τη Σόφια, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης οι «ερυθρόλευκοι» είναι μόνοι στην 1η θέση και έχουν μπροστά τους το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς στη Βουλγαρία και το εντός έδρας με την Αρμάνι Μιλάνο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για τη Σόφια και σε αυτή δεν είναι ο Φουρνιέ λόγω στομαχικών διαταραχών, ενώ εκτός δράσης παραμένει και ο Μόντε Μόρις έχοντας μυικό σπασμό στη θέση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει, επίσης, στη διάθεσή του τον Ταϊρίκ Τζόουνς λόγω θλάσης ενώ στην Αθήνα έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.