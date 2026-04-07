Την τέταρτη συνεχόμενη ήττα και 5η στα τελευταία έξι παιχνίδια της στη Euroleague γνώρισε η Φενέρμπαχτσε, με το 95-80 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής.

«Θα είναι δύσκολο να αντιστρέψουμε την κατάσταση», έλεγε τις προηγούμενες μέρες σχολιάζοντας τις ήττες της Φενέρ και τώρα ήρθε ακόμη μία, αυτή τη φορά από τη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη.

Οι Ισραηλινοί είχαν το προβάδισμα από το ξεκίνημα του αγώνα, ήταν μπροστά με 25-17 στο τέλος της πρώτης περιόδου και με 51-38 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τους Τούρκους να μην καταφέρνουν να αντιδράσουν στη συνέχεια.

Η Φενέρμπαχτσε μείωσε σε 55-50, η Χάποελ όμως απάντησε με σερί 14-0 μετατρέποντας το σκορ σε 69-50 και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε γυρισμός, με τους τυπικά γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με 95-80.

Έτσι, η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι στο 22-13 και στοχεύει στην 4άδα με δεδομένο πως έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η Φενέρμπαχτσε είναι στο 23-13 πλέον.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 51-38, 75-56, 95-80