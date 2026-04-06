Μετά από 25 χρόνια και την σεζόν 2000-01, η Κόβεντρι είναι μια ανάσα από την επιστροφή της στην Premier League.

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, την Μεγάλη Δευτέρα αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) εκτός έδρας με τη Χαλ για την 41η αγωνιστική της Championship και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας με 12 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη θέση.

Στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα βρίσκονται η Ίπσουιτς με δύο ματς λιγότερα, η Μίντλεσμπρο και η Μίλγουολ με 72 βαθμούς.

Έτσι στις πέντε αγωνιστικές που απομένουν η Κόβεντρι χρειάζεται τέσσερις βαθμούς για την απευθείας άνοδο, ενώ μπορεί να στεφθεί μαθηματικά πρωταθλήτρια το προσεχές σαββατοκύριακο αν κερδίσει τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ και δεν κερδίσουν οι Ίπσουιτς, Μίντλεσμπρο και Μίλγουολ.