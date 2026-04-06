Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο Μεγάλη Τρίτη (21:15) την Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας και ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το σπουδαίο παιχνίδι στην επίσημη σελίδα του συλλόγου.

Ο Γάλλος άσος μεταξύ άλλων ανέφερε πως είναι πολύ ενθουσιασμένος για τον αγώνα και πως ξέρει τι θα γίνεται στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

Αρχικά, τι σκέψεις κάνεις όταν βλέπεις τη φετινή Ρεάλ Μαδρίτης;

«Είναι μια ομάδα που για κάποιο λόγο έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, αν και είναι πολύ ψηλά στην κατάταξη. Είναι πολύ επικίνδυνη και έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Είναι πολύ πειθαρχημένη, πολύ σκληρή και θα είναι ένα τεράστιο παιχνίδι αύριο».

Τι πρέπει να προσέξετε για να πάρετε τη νίκη αύριο;

«Πρέπει να εκφράσουμε το physicality μας, να προστατεύσουμε την ρακέτα μας και να ετοιμαστούμε για την δυναμική τους άμυνα».

Σε είδαμε χθες να είσαι πολύ χαρούμενος για την απόδοση του Νετζήπογλου κόντρα στην Μύκονο. Πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα ένας παίκτης από την άκρη του πάγκου να μπαίνει και να είναι τόσο έτοιμος;

«Ήταν τόσο ανεβαστικό να τον βλέπεις. Γίνεται συνέχεια όλο και καλύτερος. Προφανώς, ερχόμενος από την ΑΕΚ ήταν μια δύσκολη προσαρμογή για αυτόν. Το παιδί αυτό δουλεύει συνέχεια, κάνει πολύ έντονες προπονήσεις και είναι πάντα πρόθυμος να μάθει νέα πράγματα και είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύεται αυτή η προσπάθεια. Είμαι πολύ χαρούμενος που έλαβε την ευκαιρία να το δείξει».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στους φιλάθλους μας; Το ΣΕΦ είναι sold-out εδώ και μερικές εβδομάδες για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

«Προφανώς δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Ήδη ξέρω τι θα γίνεται εδώ αύριο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το ματς, έχουν απομείνει μόλις δύο παιχνίδια στο σπίτι μας και τους περιμένουμε δίπλα μας».